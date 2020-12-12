Savunma Sanayii Başkanlığı ve ASELSAN'dan dev imza! Zafer 3700 göreve hazır

ASELSAN tarafından yerli imkanlarla üretilen ve 22 ilde kurulan Kriptolu Milli Sayısal Telsiz Sistemi ‘Zafer 3700’, Ankara ve İstanbul’da kullanıma hazır hale getirildi. Telsiz üzerinden, personel konum tespiti, kısa mesaj gönderme, bireysel ve grup görüşmesi, genel ses çağrısı, tek tuşla acil yardım çağrısı, sistem alarm takibi, telefon görüşmesi gibi özellikler kullanılabilecek.

M5 dergisinin haberine göre, Emniyet Genel Müdürlüğünün talepleri doğrultusunda, Türk polisi tarafından kullanılan analog telsizlerin yerine sayısal telsiz sistemlerinin kullanılması için Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve ASELSAN arasında “Sayısal Haberleşme Şebekesi Projesi” sözleşmesi imzalandı.

Ankara ve İstanbul Emniyet müdürlüklerinde kullanılacak ses ve verinin entegre edildiği anahtar çözüm Kriptolu Milli DMR (Digital Mobile Radio) Sayısal Telsiz Sistemi tamamlanma aşamasına geldi.

Yıl sonunda Ankara, yeni yılın ilk aylarında da İstanbul Emniyet Müdürlüklerinin kullanımına sunulacak telsiz sistemi ile kriptolu güvenli haberleşme başta olmak üzere veri sorgulama, araç ile personel konum tespiti, kısa mesaj gönderme, bireysel ve grup görüşmesi, genel ses çağrısı, tek tuşla acil yardım çağrısı, sistem alarm takibi, telsiz üzerinden telefon görüşmesi gibi özellikler kullanılabilecek.

Sayısal telsiz sistemi, afet ve acil durumlarında haberleşmenin kesintisiz sürmesi ve polis birimlerinin sahadaki bilgileri koordinasyon merkezlerine aktarabilmesi amacıyla sistem/enerji yedekliliği ve afet durumlarına göre planlanmış alt yapısı ile ön plana çıkıyor.

2017’DE ÖDÜL ALDI

7 gün 24 saat kesintisiz yoğun ses/veri kullanımlı haberleşme ihtiyaçlarının son teknolojik çözümlerle daha iyi verim alınabilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğünün katkılarıyla geliştirilen bu sisteme, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde Özel Harekat Başkanlığına düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olan Emniyet Müdürü Zafer Koyuncu’nun hatırasını yaşatmak amacıyla “Zafer” adı verildi.

Sistemin görünen yüzü olacak Zafer 3700 DMR el telsizi, kompakt ve pratik yapısıyla henüz prototip aşamasındayken “Design Turkey 2017 İyi Tasarım Ödülü” almıştı.