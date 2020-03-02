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  3. Savunma Sanayii Başkanlığı paylaştı: ROKETSAN tüm üretim hatlarıyla tam kapasite çalışıyor

Savunma Sanayii Başkanlığı paylaştı: ROKETSAN tüm üretim hatlarıyla tam kapasite çalışıyor

Savunma Sanayii Başkanlığı paylaştı: ROKETSAN tüm üretim hatlarıyla tam kapasite çalışıyor

Savunma Sanayii Başkanlığı, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda ROKETSAN'ın ürettiği yüzde yüz yerli ve milli Çok Namlulu Roketatarların görüntülerini paylaşarak, "Savunma Sanayimiz roket ve mühimmatları ile Kahraman Mehmetçiğimizin yanında!" açıklamasında bulundu

Savunma Sanayii Başkanlığı, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda ROKETSAN'ın ürettiği yüzde yüz yerli ve milli Çok Namlulu Roketatarların görüntülerini paylaştı.

Paylaşımda, "Yerli ve Milli Şirketlerimizden ROKETSAN tüm üretim hatlarıyla tam kapasite çalışıyor. Savunma Sanayimiz roket ve mühimmatları ile Kahraman Mehmetçiğimizin yanında! Her şey vatan için" ifadelerine yer verildi.


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