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20 Ekim 2020 Salı 14:02 | Son Güncelleme:

Savunma Sanayii Başkanı Demir'den heyecanlandıran görüntüler: Her şey vatan için

Savunma Sanayii Başkanı Demir'den heyecanlandıran görüntüler: Her şey vatan için

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Türk Savunma Sanayiimiz ürettiği yerli platformlarla havada, karada, denizde ve her yerde Kahraman Mehmetçiğimizin gücüne güç katıyor. Her şey vatan için" dedi. Ayrıca Başkan Demir, yaptığı paylaşımda, üretilen savunma malzemelerinin sahada kullanımına ait görüntülere de yer verdi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Türk Savunma Sanayiimiz ürettiği yerli platformlarla havada, karada, denizde ve her yerde Kahraman Mehmetçiğimizin gücüne güç katıyor. Her şey vatan için" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı Demir Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Türk Savunma Sanayiimiz ürettiği yerli platformlarla havada, karada, denizde ve her yerde Kahraman Mehmetçiğimizin gücüne güç katıyor. Her şey vatan için"

Ayrıca Başkan Demir, yaptığı paylaşımda, üretilen savunma malzemelerinin sahada kullanımına ait görüntülere de yer verdi.

<p>Editör: Eda Cabul <a href='#0'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a><br></p>

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