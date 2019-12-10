Savunma Sanayii Analisti Akbaba: Akıncı TİHA'nın üç farklı modeli olacak

TM Dijital Haber Merkezi

Türkiye yerli ve milli savunma sanayisini geliştirerek askeri gücünü artırıyor. 24 saat havada kalabilen Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), seyir füzesi atabilme yeteneği ile büyük bir güç çarpanı olacak. İnsan gözüyle tespit edilemeyen kara hedeflerini tespit edebilecek olan yapay zekâ sistemi, Akıncı’nın daha etkin kullanımını sağlayacak.

TM Dijital Haber Merkezi Kıdemli Editörü Yaser Emre’nin sorularını yanıtlayan Savunma Sanayii Analisti Yusuf Akbaba, “Türk savunma sanayiinin gelişmesi ve ortaya koyduğu ürünlerin sahada Türkiye’nin elini güçlendirmesi Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtlarında fazlasıyla hissedildi. Bu harekâtlarda ve Türkiye’nin terörle mücadelesinde İHA ve SİHA’lar önemli güç çarpanları oldular.” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE KAZANDIĞI BAŞARIYI İLERİYE GÖTÜRECEK”

Türkiye’nin İHA ve SİHA’larla kazandığı başarıyı ileriye götürdüğünü belirten Yusuf Akbaba, “Anlık hedef takibi ve imha kabiliyetleri ile birçok önemli görev gerçekleştirdiler. Türkiye İHA ve SİHA’lar ile kazandığı başarıyı bir adım ileriye taşımak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmaların en büyük örneği BAYKAR firması tarafından geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA olarak önümüzde duruyor.” dedi.

“AKINCI İÇİN SINIFININ İLKİ DİYEBİLİRİZ”

TİHA’nın teknik özellikleri ve kabiliyetleri açısından dünyada örneğinin olmadığını söyleyen Akbaba, şunları kaydetti:

“Akıncı TİHA, 6 Aralık tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Uçuş 16 dakika sürdü ve ilk defa otomatik inişi de gerçekleştirildi. Akıncı TİHA teknik özellikleri ve kabiliyetleri açısından dünya çapında örneği bulunmayan bir İHA platformu olacak. Akıncı için sınıfının ilki de diyebiliriz. Akıncı; 40 bin feet irtifaya çıkabilme, bir tondan fazla faydalı yük taşıyabilme ve farklı tiplerdeki konfigürasyonları ile Türkiye için önemli kuvvet çarpanı olacak.”

“DÜNYADA İLK DÖRDÜN İÇERİSİNDEYİZ”

Akıncı TİHA’nın Türkiye’nin geliştirdiği yerli füzeleri kullanacağını belirten Yusuf Akbaba, “Akıncı, ASELSAN tarafından geliştirilen AESA radarının yanı sıra Türkiye’nin yerli olarak geliştirdiği Bozdoğan (görüş içi 25 km menzil) ve Gökdoğan (görüş ötesi 65 km menzil) füzelerini kullanabilecek. Bu da dünyadaki diğer İHA platformlarının çoğunda olmayan havadan havaya imha kabiliyetini Akıncı TİHA’ya kazandırıyor.” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE’NİN ÖZEL ÖNEM GÖSTERDİĞİ BÖLGELERDE UÇABİLECEK”

Bozdoğan füzesinin seyir füzelerini imha kabiliyetine de dikkat çeken Akbaba, “Akıncı’nın AESA radarını göz önünde bulundurursak Türkiye’nin özel önem gösterdiği bölgelerde 24 saat uçup alçak irtifadan gelebilecek herhangi bir seyir füzesi tehdidini önlemek için kullanılma olasılığı var.” dedi.

“AKINCI TİHA’NIN ÜÇ FARKLI VERSİYONU OLACAK”

Akıncı TİHA’nın SATCOM ve SOM seyir füzesi kullanabilme kabiliyetleri sayesinde Türkiye’nin yurt dışı operasyonlarına farklı bir soluk getireceğini sözlerine ekleyen Yusuf Akbaba, şöyle konuştu:

“Türkiye’nin Katar ya da Somali’de bir İHA üssü olduğunu varsayalım. Bu üslerden kalkan SOM yüklü bir Akıncı, 600 kilometre mesafedeki hedefe SOM füzesini bırakabilir. Füzenin menzili de 250 kilometreden fazla olduğu için Türkiye 850 kilometre mesafedeki hedefe insansız harekât düzenleyebilir.

Akıncı’nın SOM seyir füzesi taşıyabilme kabiliyeti ve uzun menzilde görev icra edebilme kabiliyetleri Ege ve Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye karşı donanma bazlı tehditlere de cevap olabilecek niteliktedir. Akıncı’nın bir yerli ve iki Ukrayna menşeli motor kullanan üç farklı versiyonu olacak. Proje hala geliştirilme aşamasında olduğundan bu versiyonların net özellikleri belli değil.”