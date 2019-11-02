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  3. Türk uzmanlardan Özbek askerlere terörle mücadele eğitimi

Türk uzmanlardan Özbek askerlere terörle mücadele eğitimi

Türk uzmanlardan Özbek askerlere terörle mücadele eğitimi

Türkiye Genelkurmay Başkanlığında görevli uzmanlar, Özbekistan silahlı kuvvetler personeline terörle mücadele uygulamalı eğitimi verdi.

Özbekistan Savunma Bakanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Özbekistan Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı arasındaki iş birliği planı çerçevesinde, Türk uzmanlar ülkenin kuzeyindeki Karakalpakistan bölgesinde bulunan Nukus askeri eğitim alanında Özbek askerlere terörle mücadele eğitimi düzenledi.

Bir ay süren eğitimin ardından Özbek askerlere katılım sertifikaları törenle teslim edildi.

Kapanış töreninde bir konuşma yapan Özbekistan Kuzey-Batı Askeri Bölge Komutanı Dilşad Çariyev, son dönemde Özbekistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin pekişerek yeni bir düzeye ulaştığını, söz konusu askeri eğitimin bunun açık bir örneği olduğunu belirtti.

Törenin sonunda Türk askeri uzmanlara geleneksel Karakalpak giysisi olan "çapan" ve "kalpak" hediye edildi.  (AA)

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