Savcılar 'pas'ı soracak

Hilal YILDIRIM

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda meydana gelen, 3 kişinin öldüğü, 180 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin 4 savcı görevlendirdi. Ön ve kesin rapora ilişkin deliller toplandı. Kaza Kırım ekibi enkaz alanında çalışmalarını bitirdi. Şüpheli sayısının artabileceği belirtildi. “Taksirle ölüme neden olma” suçundan başlatılan soruşturmada kaptan pilot Mahmut Aslan ile ikinci pilot Güney Koreli Ferdinant Pondaag’ın alkol veya uyuşturucu testi için kan örnekleri alındı. Kazadan önce pisti pas geçen pilotların da bilgisine başvurularak ‘neden inmedikleri’ sorulacak.

SİMÜLATÖRDE DE DÜŞTÜ

Uçak kazası simülatör ortamına yüklendi. Eğitmen Onur Demirci, iniş denemesi sonrası “270/20 düzensiz rüzgar tam arkamıza düştü. Pistin başındaki ışıklar uçağın teker koyması gereken nokta. Ancak rüzgar nedeniyle uçak pistin ortasında teker koyabiliyor. Pistin sonuna geldiğimizde hızımız hâlâ 120 nat ve ıslaklığın da etkisiyle durmayan uçağımız 35-40 metreden aşağıya düşüyor” dedi.

UÇAĞIN SAATİNİ VE KOLTUĞUNU SON DAKİKA DEĞİŞTİRMİŞ

Kaza kurbanı Alev Gençoğlu, Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi. Gençoğlu’nun 21.00’de olan biletini ve koltuk numarasını değiştirdiği öğrenildi. Bir yakını, “Uçağı erkene çekip koltuğunu değiştirmiş 3 kadın yan yana vefat etmişler” dedi.

EŞİ AYAKTA ZOR DURDU

Kazada ölen Tekirdağlı diş hekimi Zehra Koçar’ın cenazesinde anne Zülfiye Bilgi, “Güzel kızanım hadi kalk” diye gözyaşı döktü. 1 gün önce dönen eşi Gökhan Koçar zor ayakta durdu.