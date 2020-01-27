Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9463
  • 6,563
  • 299.553
  • 122142
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Savcı Sayan paylaştı... Herkes bu videoyu konuşuyor

Savcı Sayan paylaştı... Herkes bu videoyu konuşuyor

Savcı Sayan paylaştı... Herkes bu videoyu konuşuyor

Savcı Sayan'ın Twitter hesabından paylaştığı video paylaştığı deprem videosu sosyal medyada viral oldu

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan sosyal medyada yardım ve dayanışmanın önemine dikkat çeken bir video paylaştı. 

'ONURSUZCA PAYLAŞIM YAPAN, İNSANIM DİYE GEÇİNENLERE DERS OLSUN'

Sahibinin depremde enkaz altında kalmaktan kurtardığı köpeğin, enkaz altında kalan sahibini kurtardığı görüntülerin yer aldığı videyu paylaşan Sayan "Deprem felakettir... Yardımsız kalmak daha büyük bir felakettir...Bazan sizi Suriye’li Mahmut, Bazan size sadık bir köpeğiniz kurtarabilir... Elazığ’ı unutma, unutturma. Bu video sosyal medyada onursuzca paylaşım yapan, insanım diye geçinenlere ders olsun.İzleyelim, izlettirelim" ifadelerine yer verdi.


Sürpriz ikili: Serkan Çayoğlu ve Melisa Aslı Pamuk!
Mehmet Ali Erbil vasiyetini hazırlattı mı?
Ünlü sunucu gündüz vakti saldırıya uğradı!
Kubilay Aka şantajı affetmedi! Soluğu savcılıkta aldı
'Bir kitapta harcanamam!'
<p>Almanya’da yaşayan Türk ailenin 4 günlük bebeğine el koyan Gençlik Dairesi, Heilbronn kentinde pr

Almanya´da Skandal Olay! 4 Günlük Bebeği Türk Aileden Aldılar

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Elazığ'da süren enkaz çalışmaları havadan görüntülendi