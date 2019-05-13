Savaşçı 75. yeni bölüm fragmanı yayında mı? İşte son bölümde yaşananlar
Savaşçı 74. son bölüm izleyenlerde gözler Savaşçı 75. yeni bölüm fragmanı için çevrildi. FOX’ta her yeni bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitleyen Savaşçı 74. son bölüm izleyicisiyle buluştu. Savaşçı’da bu hafta; Melik Yörük Haydar’ın ailesinin hayatına karşılık, Kılıç Timi’nin ele geçirdiği üç teröristi istemiştir. Bu takası reddeden Yüzbaşı Haydar, Melik’i öldürmek isterken, onu durdurmaya çalışan İlyas’ı yanlışlıkla vurmuştur. Astsubay Bayram, İlyas’ı hayatta tutmak için müdahale ederken, Melik üç teröristi almaya kararlıdır.
FOX ekranlarının sevilen dizisi Savaşçı 75. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Savaşçı 74. son bölüm izleyenler Savaşçı 75. yeni bölüm fragmanını merakla bekliyor. İlgiyle takip edilen dizinin 12 Mayıs tarihli son bölümünde, Karargaha, Kılıç Timi’yle ilgili gelen bilgi, ortalığı karıştırır ve Yüzbaşı Kağan’ın beklenmedik hamlesi Albay Kopuz’la aralarında gerilime sebep olur. İlyas acil hastaneye yetiştirilmeye çalışılırken Kağan Bozok ve Haydar Bozkurt zaman kaybetmeden sonu belirsiz bir yola girmek için harekete geçerler.
SAVAŞÇI 75. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
FOX TV’nin sevilen dizisi Savaşçı’nın 75. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı gibi haberimize eklenecektir.
SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Melik Yörük Haydar’ın ailesinin hayatına karşılık, Kılıç Timi’nin ele geçirdiği üç teröristi istemiştir. Bu takası reddeden Yüzbaşı Haydar, Melik’i öldürmek isterken, onu durdurmaya çalışan İlyas’ı yanlışlıkla vurmuştur. Astsubay Bayram, İlyas’ı hayatta tutmak için müdahale ederken, Melik üç teröristi almaya kararlıdır. Yörük Haydar her şeye rağmen yakalanan teröristleri vermemek için diretse de Kağan Bozok zor bir karar vermek zorundadır.
Karargaha,Kılıç Timi’yle ilgili gelen bilgi, ortalığı karıştırır ve Yüzbaşı Kağan’ın beklenmedik hamlesi Albay Kopuz’la aralarında gerilime sebep olur. İlyas acil hastaneye yetiştirilmeye çalışılırken Kağan Bozok ve Haydar Bozkurt zaman kaybetmeden sonu belirsiz bir yola girmek için harekete geçerler.
SAVAŞÇI KONUSU NEDİR?
Savaşçı, dünyanın en zor şartlarında görev yapan, akla gelebilecek tüm güçlüklere katlanan adanmış kahramanların, “Bordo Berelilerin” hikâyesi...
Hikâyemiz, bir dönem Bordo Berelilerin seçkin birliklerinden olan ünlü Kılıç Timi, komutanları Albay Halil İbrahim Kopuz ve Yüzbaşı Kağan Bozok’un hapisten çıkıp tekrar timi toplamaları ve göreve dönüşleriyle başlar. Üstün beceri, görev duygusu ve sonsuz vatan sevgisiyle Kılıç Timi, ülkenin ihtiyaç duyduğu her noktada görev alacak, Türkiye’nin sıkılmış yumruğu, bükülmez bileği olacaktır.
Aşklarını, özlemlerini, yaşadıkları türlü zorlukları omuzlarında taşıyan bu genç adamlar, kendilerini adadıkları vatan için her şeylerini fedaya hazırdırlar.
Çünkü onlar için, “söz konusu vatansa, gerisi teferruattır…!”
SAVAŞÇI OYUNCULARI
MURAT SEREZLİ KİMDİR?
İstanbul’da doğan Murat Serezli, tiyatro/sinema sanatçıları Metin Serezli ve Nevra Serezli’nin oğludur. Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde okuyan Serezli, okul yıllarının en başından itibaren, 12 yıl boyunca 3D Animasyon, görsel-özel-efekt, bilgisayar programcılığı, seslendirme ve yönetmenlik yaptı. Kamera arkası alanda çalışırken, bir yandan oynadığı çok başarılı reklam filmleriyle kamera önünde de dikkat çekmeye başladı. Büyük bir TV kanalında devam ettiği animasyon/yönetmenlik/seslendirme görevi 2005'de sona erdikten sonra, tamamen oyunculuk ve sunuculuk yapmaya yöneldi. Yıllar içinde hem komedi hem drama, farklı birçok türde onlarca sinema filmi, dizi ve sitcom'daki oyunculuklarının ardından 2015 yılında kendi sinema filmini de yönetti. Reklam seslendirmesi ve özel gecelerdeki sunuculuklarını da yıllardır devam ettiren sanatçı, ekran önünde ise 100 bölüm boyunca Prime-Time yarışma programı "Kapanmadan Kazan"ı (2013) sunmuştur. Son yıllarda ise, Dağ 2 filminin başrolündeki performansıyla büyük beğeni alan aktör, Nisan 2017'den beri başarılı dizi SAVAŞÇI'nın başrolünde oynamaktadır.
Murat Serezli’nin Oynadığı Diziler
Savaşçı / Halil İbrahim / 2017
Yeter / 2016
Çiçek / Fikret / 2014
Bir Yastıkta / 2013
İşler Güçler / Volkan / 2012
Muck / Engin / 2012
Başrolde Aşk / 2011
Sihirli Annem / Faruk / 2011
Çılgın Kanal / Yıldırım / 2009
Teyzanne / Ömer / 2009
Derman / Koray / 2008
Tatlı Bela Fadime / 2007
İlk Aşkım / 2006
Yaşanmış Şehir Hikayeleri / Kenan / 2006
Taşların Sırrı / 2006
Sıla / 2006
Hayatım Sana Feda / Ayhan / 2006
Binbir Gece / 2006
Arka Sokaklar / 2006
Masum Değiliz / Vedat / 2005
Haylaz Babam / Tuğberk / 2005
El Bebek Gül Bebek / Samur / 2005
Belalı Baldız / Murat / 2005
Aşk Oyunu / Stephen / 2005
Hayat Bilgisi / Gökhan / 2003
Evli ve Çocuklu / Selim / 2003
Murat Serezli’nin Oynadığı Filmler
İki İyi Çocuk / 2018
Deliormanlı / 2016
Dağ 2 / Veysel / 2016
Şeytan Tüyü / 2015
Ertuğrul 1890 / 2015
Seni Seviyorum Adamım / Sinan / 2014
Pişt / 2014
Eyvah Eyvah 3 / Faruk / 2014
Senin Hikayen / Alper / 2013
Süpertürk / Uğur / 2012
Eyvah Eyvah 2 / Faruk / 2011
Monolog / Erol / 2010
Herkes mi Aldatır? / Talat / 2010
Gelecekten Bir Gün / Salim / 2010
Av Mevsimi / Altan / 2010
İş Arıyoruz / Bülent / 2008
Osmanlı Cumhuriyeti / 2008
Kurbanlık / 2008
Kirpi / 2008
Görev Kıbrıs / 2008
Devrim Arabaları / 2008
Bir İhtimal Daha Var / 2006
BERK OKTAY KİMDİR?
28 Ekim 1982 Ankara doğumlu Berk Oktay, ilk oyunculuğunu Tatlı Bela Fadime dizisinde Levent karakteri ile oynadı. Akasya Durağı ve ardından Arka Sokaklar dizisi ile büyük bir kitleye hitap etti, İlişki Durumu Karışık dizisindeki rolü ile 2016 yılında Yeditepe Üniversitesi'nin düzenlediği ödül töreninde "En İyi Komedi Erkek Oyuncu" ödülünü alan oyuncunun diğer dizi projeleri; Alev Alev, Benim Hala Umudum Var, Aşktan Kaçılmaz ve İlişki Durumu Evli'dir. Son olarak Savaşçı da Yüzbaşı Kağan Bozok rolüyle ekranlarında yer almaktadır.
Berk Oktay’ın Oynadığı Diziler
Savaşçı / Kağan / 2017
İlişki Durumu: Evli / Can / 2016
İlişki Durumu: Karışık / Can / 2015
Aşktan Kaçılmaz / Berzan / 2014
Benim Hala Umudum Var / Hakan / 2013
Alev Alev / Murat / 2012
Umut Yolcuları / Sinan / 2010
Arka Sokaklar / Sinan / 2009-2012
Akasya Durağı / Murat / 2008
Tatlı Bela Fadime / Levent / 2007
Berk Oktay’ın Oynadığı Filmler
O Şimdi Asker / 2002
SARP LEVENDOĞLU KİMDİR?
Oyunculuğa altı yaşında başladı. Saint Benoit Lisesi’nden mezun olduktan sonra, Bilgi Üniversitesi'nde Görsel İletişim Tasarımı okudu ve İstanbul Kültür Üniversitesi oyunculuk bölümünden mezun oldu. Yönetmen Mustafa Altıoklar'ın yeğeni olması dolayısıyla ilk oyunculuk çalışmalarını onun projelerinde yapmıştır. Lise Defteri, Çınaraltı, Emret Komutanım, Zeliha'nın gözleri adlı dizilerde ve O Şimdi Asker ile Emret Komutanım Şah Mat adlı sinema filmlerinde rol almıştır. Emret Komutanım ve Gece Gündüz dizilerinde yönetmenlik de yapmıştır. Savaşçı dizisinde de Haydar Bozkurt rolünü üstlenmektedir.
Sarp Levendoğlu’nun Oynadığı Diziler
Savaşçı / Haydar / 2017
Ölene Kadar / Ender / 2016-2017
Ne Münasebet / Demir / 2015
Küçük Ağa / Ali / 2014-2015
Sakarya Fırat / Altan / 2013
Mor Menekşeler / Akif / 2011
Kalp Ağrısı / Hasan / 2010
Kirli Beyaz / Yekta / 2010
Altın Kızlar / 2009
Uygun Adım Aşk / 2009
Gece Gündüz / Aslan / 2008-2009
Zeliha’nın Gözleri / Rehan / 2007
Emret Komutanım / Levent / 2005-2008
Çınaraltı / İbrahim / 2004
Lise Defteri / Mehmet / 2003
Sarp Levendoğlu’nun Oynadığı Filmler
Deliormanlı / Savaş / 2016
Emret komutanım Şah Mat / Levent / 2007
O Şimdi Asker / 2002
MÜJDE UZMAN KİMDİR?
26 Eylül 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Müjde Uzman, kariyerine ilk kez 2008 yılında rol aldığı Paramparça Aşklar adlı diziyle başladı. 2010 yılında Kapalı Çarşı ve Aşk Bir Hayal dizilerinde konuk oyuncu olarak yer aldıktan sonra Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Muhteşem Yüzyıl ve Kiralık Aşk gibi dizilerin oyuncu kadrosunda yer aldı.
Müjde Uzman'ın Oynadığı Diziler
Savaşçı / Funda Turaç / 2018
Babamın Günahları / 2017
Kiralık Aşk / Seda / 2016
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz / Nazlı / 2015
20 Dakika / Kuzgun / 2013
Fatih 2013 / Dilyar / 2013
Muhteşem Yüzyıl / Armina /2011-14
Bir Çocuk Sevdim / Derin / 2011
Halil İbrahim Sofrası / Müjgan / 2010
Aşk Bir Hayal / Ayfer /2009
Paramparça Aşklar / Nil / 2008
Müjde Uzman'ın Oynadığı Filmler
8 (Sekiz) / 2018
Hadi İnşallah / 2014
Recep İvedik 2 / 2008