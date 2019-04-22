Savaşçı dizisi izle 71. son bölüm Savaşçı 72. yeni bölüm fragmanı FOX'ta

Savaşçı 72. yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Savaşçı’ın yeni bölümü yine aksiyon dolu sahneleri ile ekranlara gelecek. Savaşçı’nın son bölümünde ekip büyük bir çatışmaya girer. Melik ve adamları Türk Üssü’ne saldırır. Yüzbaşı kağan ise planı ile teröristleri haklamak ister. Ağır çatışmanın yaşandığı bölümde şehit verilir. Asker savaşırken “Ne bu üssü onlara vereceğiz ne de bu bayrağı indireceğiz. Ne de Yusuf’u kurban edeceğiz. Bu topraklara Mehmetciğin kanı haram kılındı. Biz buradayız. Bizi geçemeyecekler.” der. Elsa da yaralanır.

SAVAŞÇI 72. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

FOX TV’nin sevilen dizisi Savaşçı’nın 72. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı gibi haberimize eklenecektir.

SAVAŞÇI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 71. BÖLÜM ÖZETİ

Melik ve adamlarının Türk Üssü’ne saldırısı sürerken, Yüzbaşı Kağan yaptığı planla teröristlerin ateş çemberini kırmaya çalışır. Ancak nikâh masasından kalkıp arkadaşlarına destek için çatışmanın ortasına dalan bir Mehmetçik’in vurulması gerilimin yükselmesine sebep olur. Astsubay Bayram askeri yaşatmak için elinden geleni yaparken, Kılıç Timi teröristlere geçit vermeyecektir.

Bu arada kardeşi Murat’ın suikast girişimiyle karşı karşıya kaldığından habersiz olan Albay Kopuz, Turan Timi’yle birlikte Kılıç Timi’ne destek için yoldadır. Türk Üssü’ndeki çatışma büyük şiddetiyle sürerken, Albay Kopuz beklenmedik hamlesini yapar ve bu saldırının bedelini teröristlere misliyle ödeteceğini açıkça gösterir...

SAVAŞÇI SON BÖLÜM İZLE - FOX

SAVAŞÇI’NIN KAHRAMANLARI MEVZİYİ GÜÇLENDİRİYOR!

FOX’un Limon Film imzalı sevilen dizisi “Savaşçı”ya geçen hafta üsteğmen Fazıl Batur Gökbudak karakteriyle katılan başarılı oyuncu Sertan Erkaçan, ekibe hızla uyum sağladı.

Yıllardır zorlu koşullarda çekim yapan ve neredeyse gerçek askerler kadar kondisyonları ve becerileri gelişen “Savaşçı”nın kahramanları arasında yerini alan Sertan Erkaçan, dizide Kıbrıs Yeşilyurt’lu cesur bir asker canlandırıyor. Dedesi Kıbrıs mücadelesinde yer alan Batur Üsteğmen, zeki ve neşeli karakteriyle diziye girer girmez dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Dünyanın en zor şartlarında görev yapan, akla gelebilecek tüm güçlüklere katlanan, adanmış kahramanlar olan “Bordo Bereliler”in hikayesini ele alan “Savaşçı” dizisi, izleyicilerine yeni kahramanların yeni hikayeleriyle sürprizler yapmaya devam ediyor.

Başrollerini Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu, Müjde Uzman, Burç Kümbetlioğlu, Gaye Turgut Evin, Ali İl, Bahadır Vatanoğlu, Uğur Biçer, Doğan Bayraktar ve Ali Tarık Fındık’ın paylaştığı, yapımını Limon Film, yapımcılığını Hayri Aslan’ın, yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca’nın ve senaryosunu Süleyman Çobanoğlu’nun üstlendiği “Savaşçı” dizisi her Pazar 20.00’de FOX‘ta.

SERTAN ERKAÇAN “SAVAŞÇI” DİZİSİNDE!

Dünyanın en zor şartlarında görev yapan, akla gelebilecek tüm güçlüklere katlanan, adanmış kahramanlar olan “Bordo Berelilerin” hikâyesini ele alan “Savaşçı” dizisi kadrosuna yeni bir isim katıyor.

Başrollerini Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu, Burç Kümbetlioğlu, Gaye Turgut Evin, Ali İl, Bahadır Vatanoğlu, Uğur Biçer, Doğan Bayraktar ve Ali Tarık Fındık’ın paylaştığı, yapımcılığını Limon Film/Hayri Aslan’ın, yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca’nın, senaryosunu ise Süleyman Çobanoğlu’nun üstlendiği “Savaşçı” dizisinin güçlü kadrosuna 69. bölümden itibaren sürpriz bir rolle, başarılı oyuncu Sertan Erkaçan katılıyor.