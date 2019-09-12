Savant sendromu ne demek? Savant sendromu belirtileri neler, nasıl anlaşılır?

Savant sendromu ne demek? sorusu Mucize Doktor dizisi ile birlikte yoğun olarak araştırılmaya başladı. Yönetmenliğini Yusuf Pirhasan'ın üstlendiği ve senaryosunun ise Pınar Bulut ve Onur Koralp'in kaleminden çıkan kore uyarlaması dizi Mucize Doktor bugün başlıyor. FOX TV ekranlarında yayınlanacak olan dizi Savant Sendromlu bir çocuğun üstün zekası ile doktor olmasına değiniyor. Uzun zamandır ekranlarda olmayan Taner Ölmez Mucize Doktor dizisinde başrolde görülüyor. Savant sendromu ne demek, belirtileri neler? araştırılmaya başladı. İşte savant sendromuna ilişkin bilgiler..

SAVANT SENDROMU NE DEMEK?

Fransızca bir terim olan 'Savant' bilmek anlamına gelmektedir. 1887'de Doktor Langdon Down tarafından ortaya atılan bu terim, zihinsel gelişimleri farklılık gösteren özel yetenekli kişiler için kullanılmıştır.

Otistik belirtilen gösteren Savantlar olabileceği gibi Otistik belirtileri olmayan 'İdyot savantlar'da bulunabilmektedir. İdyot Savant terimi olağandışı yeteneklere sahip ve zihinsel problemleri bulunan kişiler için halen daha kullanılmaktadır.

SAVANT SENDROMU NASIL ANLAŞILIR?

Savant sendromu bulunan kişiler, piyano, müzik ve sanatın diğer alanlarında büyük becerilere sahip olabilirler. Matematik alanında örneğin aşırı hızlı hesap yapma, aritmetik olarak sayı sayma, asal sayıları hesaplama gibi üst düzey becerilere sahip de olabilirler. Örneğin yolda giderken gördükleri araçların plaka numaralarını, spor müsabakalarının geçmiş yıllara ait sonuçlarını ve daha pek çok önemsiz görülen bilgiyi güçlü hafızalarıyla hatırlayabilirler. Daha önce hiç bilmedikleri, öğrenmedikleri bir bilgiyi de genetik kodlamaları sayesinde bir anda açığa çıkarabilirler. Ancak Savant sendromuna sahip kişiler, bazen en basit toplama - çıkarma işlemlerini dahi yapmakta güçlük yaşarlar.

SAVANT SENDROMUNUN BELİRTİLERİ NELER?

Savant Sendromu bulunan kişilerin IQ testleri genellikle 40-70 arasında sonuçlanır. Fakat bir ya da birkaç alanda şaşırtıcı derecede fazla bilgiye sahiptirler. Savant Sendromunda kişinin özel yeteneklerine müthiş bir bellek-hafıza da ek olarak bulunur. Savant sendromu doğuştan olabileceği gibi sonradan da ortaya çıkmış olabilir. Ama genellikle çocukluk evresinde bu sendrom baş gösterir.