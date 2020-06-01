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  3. SAÜ'den teknoloji atağı: Yerli ve milli batarya üretecek
01 Haziran 2020 Pazartesi 16:59 | Son Güncelleme:

SAÜ'den teknoloji atağı: Yerli ve milli batarya üretecek

SAÜ'den teknoloji atağı: Yerli ve milli batarya üretecek

Sakarya Üniversitesi (SAÜ), insansız hava araçları (İHA) ve elektrikli otomobil gibi birçok alanda kullanılabilecek bataryaları yerli ve milli imkanlarla üretecek.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ), insansız hava araçları (İHA) ve elektrikli otomobil gibi birçok alanda kullanılabilecek bataryaları yerli ve milli imkanlarla üretecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği (AB) Horizon 2020 programı kapsamında SAÜ koordinatörlüğünde sunulan "Yerleşik Uygulamalar için Yüksek Enerji Yoğunluğuna Sahip Lityum Sülfür Bataryalar" başlıklı proje, AB tarafından desteklenmeye değer bulundu.

Enerji teknolojilerinde kullanılan aksamın yerli üretiminin sağlanması ve yerli sanayinin gelişmesini hedefleyen projeyle enerji sektöründe batarya alanındaki dışa bağımlılığın da azaltılması amaçlanıyor.

Proje, SAÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü ile SAÜ Araştırma ve Uygulama Merkezinde görev yapan Dr. Mahmud Tokur'un koordinatörlüğünde yürütülecek. Çalışma, AB'nin bu alanda ayırdığı 22,5 milyon avro bütçe içerisinden 980 bin avro ile desteklenmeye hak kazandı.

Proje konsorsiyumunda Norveç'ten "Graphene Batteries" ve Finlandiya'dan "Pulsedeon" şirketlerine yer verilirken, Dr. Mahmud Tokur da destek alan en genç koordinatör olarak yer aldı.

Projede SAÜ'den Prof. Dr. Hatem Akbulut ve Doç. Dr. Tuğrul Çetinkaya araştırmacı, Abdulkadir Kızılaslan ise yardımcı araştırmacı olarak görev aldı.

- YERLİ OTOMOBİLDE DE KULLANILABİLECEK

Proje, "ERA-Net Smart Energy Systems" programı kapsamında 18 ülkeden 300'den fazla kuruluşun başvurduğu çağrıdan olumlu cevap alarak desteklenmeye hak kazandı.

Proje kapsamında İHA'ların enerji depolama sistemlerinde uygulama potansiyeli olabilecek, son derece stratejik öneme sahip yüksek enerji yoğunluklu lityum-sülfür bataryalar üretilecek.


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