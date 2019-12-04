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  3. 'Sattırmam' dediği parkı satıyor

'Sattırmam' dediği parkı satıyor

'Sattırmam' dediği parkı satıyor

İmamoğlu, 1 yıl önce satış yetkisine karşı çıktığı Şile'deki parkı başkan olunca ihaleye çıkardı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Şile’deki Kumbaba Sahili’nde içerisinde park bulunan araziyi satışa çıkardı. İmar planlarında ‘dinlenme ve rekreasyon alanı’ olarak yer alan arazi için 22 milyon 795 bin 836 TL muhammen bedel belirlendi. Bugün yapılacak ihaleye Şile halkından tepki geldi. 

VATANDAŞ TEPKİLİ

Şile sakini Osman Hacıosmanoğlu, “Bu alanın otel yapılmasıyla ilgili bir çalışma var. Ancak ilçe belediyesi,  buraya kesinlikle imar izni vermeyeceğini söylüyor. Bu nedenle iş adamlarını bu alan için para yatırması söz konusu olmaz diye düşünüyoruz. Birileri bu alanı satın almaya çalışıyor. Bu alandaki parkın yapımı yeni bitti. İBB Başkanı’nın mensubu olduğu parti, özellikle yeşil alanların tahrip edilmesi yönünde birçok gündem yarattı. Peki nasıl böyle bir duruma müsaade edebiliyor. Bu parkın hiçbir şekilde imara açılmasına müsaade etmeyiz” dedi. 


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