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Satışı yasak maskeler tezgaha düştü!

Satışı yasak maskeler tezgaha düştü!

Devlet tarafından satışı yasaklanan maskeler, Adana'da işportaya düştü. Siyah maskeler 5, cerrahi maskelerin 12 adedi banka önlerinde 20 liradan halka satılıyor.

SONER KAN

Başkan Erdoğan’ın, “Parayla maske satışı yasak. Devlet olarak biz, tüm maskeleri ücretsiz ulaştıracağız” açıklamasından sonra birçok işletme maske satışını durdurdu. Ancak işportada maske satışı devam ediyor. Adana polisi, zabıtayla ortak hareket edip, kent genelinde işportacılara operasyon düzenliyor. Nano teknoloji kullanılarak üretildiği öne sürülen siyah maskelerin adedi 5 liradan, cerrahi maskenin 12 adedi 20 TL’den satılıyor.

‘KİMYASAL’ RİSKİ VAR

Adana Şehir Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Selahattin Menteş, “Bu maskelerde hangi malzeme kullanıldığı bilinmiyor. Dün boyu kimyasal soluyor da olabiliriz. Bu maskeler, enfeksiyon kaynağı olabileceği gibi güven de vermiyor” dedi. Yıkanıp, tekrar kullanılabilen maskelere işaret eden Menteş, maskeyi yıkamanın herhangi bir yararı olmadığı gibi maskenin koruyuculuğunu da azalttığını söyledi.


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