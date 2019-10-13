Satırlı saldırıya linç girişimi 

Eskişehir’de önceki gün Yalçın Özalpay, esi eşi Ayşe Tuba Arslan’a sokakta satırla saldırdı. Ağır yaralanan 2 çocuk annesi, yoğun bakıma alındı. Çevredekiler saldırganı dövdükten sonra polise teslim etti. Yaşam savaşı veren kadının babası Serdar Arslan, “Kızımın ölüm riski var. O cani beni ve ailemi de tehdit etmişti” dedi.