Satırlı saldırıya linç girişimi
Ayşe Tuba Arslan, 6 ay önce boşandığı Yalçın Özalpay’ın satırlı saldırısında ağır yaralandı. Mahallelinin linç girişiminden 100 metre kaçabilen saldırgan gözaltına alındı.
Eskişehir’de önceki gün Yalçın Özalpay, esi eşi Ayşe Tuba Arslan’a sokakta satırla saldırdı. Ağır yaralanan 2 çocuk annesi, yoğun bakıma alındı. Çevredekiler saldırganı dövdükten sonra polise teslim etti. Yaşam savaşı veren kadının babası Serdar Arslan, “Kızımın ölüm riski var. O cani beni ve ailemi de tehdit etmişti” dedi.