Satırlı dehşette kahreden son

Eskişehir’de Vişnelik Mahallesi’ndeki bir anaokulunda yardımcı personel olarak çalışan iki çocuk annesi Ayşe Tuğba Arslan (45), 11 Ekim’de mesai bitiminde evine dönerken 6 ay önce boşandığı Yalçın Ö.’nün (52) saldırısına uğradı. Eski eşini satırla yaralayan Yalçın Ö., kaçmaya çalışırken çevredekiler tarafından darp edildi, ardından tutuklandı. Hastanede 44 gündür tedavisi süren Ayşe Tuğba Arslan, dün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Arslan’ın cenazesi bugün Eskişehir’de toprağa verilecek.

“BU CİNAYET PLANLIYDI”

Arslan’ın babası Serdar Arslan, “Kızım arkadaşıyla gezerken, olaydan bir gün önce otomobille önünü kesip laf atmışlar. ‘Sizi öldüreceğiz’ diye bağırmışlar. Farklı arabalarla kızımı takip etmiş” dedi. Arslan, Yalçın Ö.’nün, kızını satır darbesiyle yere düşürdükten sonra vurmaya devam ettiğini öne sürdü. Eski damadı tarafından tehdit edildiğini savunan Arslan, “Genç yaşta kızım gitti benim. Bir ayda bir sürü kadın ölüyor, bunlar ana ya. Analar olmazsa biz olmayız. Buna kim ‘dur’ diyecek. Bugün benim kızım, yarın öbürünün kızı. Bu millete ne oldu, kimin canı yanacak, buna kim dur diyecek?” diyerek gözyaşı döktü.