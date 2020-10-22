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  • Saros Körfezi'nde atışlı fiili silah eğitimlerinin icra edildiğini duyuruldu
22 Ekim 2020 Perşembe 15:56 | Son Güncelleme:

Saros Körfezi'nde atışlı fiili silah eğitimlerinin icra edildiğini duyuruldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetlerine ait gemiler tarafından Saros Körfezi'nde atışlı fiili silah eğitimlerinin icra edildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Ege'deki Saros Körfezi'nde atışlı fiili silah eğitimlerinin icra edildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, Deniz Kuvvetlerine ait gemiler tarafından Saros Körfezi'nde atışlı fiili silah eğitimlerinin icra edildiği ve hedeflerin tam isabetle vurulduğu belirtildi.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, atış eğitimi görüntülerine de yer verildi.

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