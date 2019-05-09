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  3. Şarkıcı İzzet Yıldızhan'ın davasında karar!

Şarkıcı İzzet Yıldızhan'ın davasında karar!

Şarkıcı İzzet Yıldızhan'ın davasında karar!

Şarkıcı İzzet Yıldızhan'ın Fatih'te aracıyla 'U' dönüşü yaparken yoldan geçen İranlı turist Zahra Yalda'nın ayağını kırdığı iddiasıyla "taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan yargılandığı davada düşme kararına hükmedildi.

İstanbul 31. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık İzzet Yıldızhan avukatıyla katıldı.

Duruşmada, müşteki Zahra Yalda'nın şikayetten vazgeçmesini içeren bir dilekçe sunduğu belirtilerek sanık avukatına diyecekleri soruldu.

Sanık avukatı, müvekkilinin beraatine karar verilmesini talep etti.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme, olayla ilgili şikayetten vazgeçildiği gerekçesiyle davanın düşürülmesine hükmetti. 

(AA)

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