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  • Sarıyer'de koca dehşeti: Sığındığı baba evine otomobiliyle defalarca çarptı
01 Ekim 2020 Perşembe 16:27 | Son Güncelleme:

Sarıyer'de koca dehşeti: Sığındığı baba evine otomobiliyle defalarca çarptı

DHA

Sarıyer'de, boşanma aşamasındaki eşinin sığındığı baba evine aracıyla defalarca çarparak zarar veren Kenan D., sokakta nöbet tutan jandarma tarafından yakalandı. Olay anı cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı.

Sarıyer Kilyos’ta, 33 yaşındaki A.D. isimli kadın kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle boşanma aşamasındaki eşi Kenan D.’yi jandarmaya şikayet etti. Karısını sokak ortasında darp ettiği belirlenen Kenan D. Jandarmanın takibi sonucu yakalandı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan koca, eşinin sığındığı baba evinde dehşet saçtı.

DHA’da yer alan habere göre, Kenan D.’nin serbest bırakılmasının ardından, jandarma ekipleri eşine tekrar zarar vermesini engellemek amacıyla A.D.’nin adresinde nöbet tutmaya başladı.

TEDBİR ALAN JANDARMA YAKALADI

Eşinin baba evine sığındığını öğrenen Kenan D. kullandığı otomobille kayınpederinin yaşadığı binaya defalarca manevra yaparak çarptı. Kenan D. binaya daha fazla zarar veremeden sokakta tedbir alan jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

OLAY ANI GÖRÜNTÜLENDİ

Olay anı, cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobiliyle kayınpederinin evinin önünden geçen Kenan D., aracını durdurup geri geri gittikten sonra, bahçe duvarı ve kapısına defalarca vurarak zarar veriyor.

<p>Editör:</p><p><a href='#0' >ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p>'Haçlılar, beceriksi

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