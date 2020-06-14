Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8485
  • 7,7268
  • 380.132
  • 111676
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Sarıyer Sahili'ne akın edenler maske kuralını hiçe saydı
14 Haziran 2020 Pazar 15:34 | Son Güncelleme:

Sarıyer Sahili'ne akın edenler maske kuralını hiçe saydı

Sarıyer Sahili'ne akın edenler maske kuralını hiçe saydı

İstanbul'da normalleşme adımları ile birlikte havaların da ısınmasını fırsat bilen vatandaşlar, İstanbul'un ünlü Sarıyer Sahili'ne akın etti. Kimi vatandaşlar balık tutarken, kimisi yürüyüş yaptı. Vatandaşların birçoğunun ortak özelliği ise maskesiz olmaları oldu.

Korona virüsle mücadele kapsamında normalleşme sürecine girilmesinin ardından hafta sonunu ve sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, yağmura aldırış etmeden sahillere akın etti. Sarıyer Sahili’nde oluşan yoğunluk havadan görüntülendi. Vatandaşlardan kimisi yürüyüş yapıp koşu yaparken, kimisinin de balık tuttuğu görüldü. Öte yandan, vatandaşların çoğunun maske takmaması ise dikkat çekti.

İHA

Ucuz ve yaygın bulunan bir ilacın virüse karşı ölüm riskini düşürdüğü tespit edildi
Hatay Valiliği: 7 terörist Afrin'deki hücre evinde yakalandı
NATO'nun hamlesi Rusya'yı kızdırdı: Gerekli önlemleri almak zorundayız
Aile Bakanı Selçuk açıkladı: 12 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
F.Bahçe dünyaca ünlü yıldızla büyük ölçüde anlaştı
Sabah namazı kılınışı videolu anlatım!

Sabah namazı kılınışı videolu anlatım!

Sınavdan önce zekâ geliştirici besinler

Sınavdan önce zekâ geliştirici besinler

WhatsApp'ta 'para transferi' dönemi başladı

WhatsApp'ta 'para transferi' dönemi başladı

2020 yazının makyaj trendi: Şeftali tonları

2020 yazının makyaj trendi: Şeftali tonları