Sarıyer Kağıthane seçim sonuçları: Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu son dakika oy oranı

Sarıyer Kağıthane seçim sonuçları açıklandı mı? sorusu oy kullananlar tarafından internette aranmaya başladı. 23 Haziran Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu son dakika oy oranı merak ediliyor. Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararından sonra bugün İstanbul'daki 10 milyon 560 bin 963 kişi seçme seçilme hakkını kullanıyor. İkamet ettikleri ilçelerde yaşayan seçmenler şimdiden Sarıyer Kağıthane seçim sonuçlarını merak etmeye başladı.Sarıyer Kağıthane son dakika seçim sonuçları, Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı açıklanır açıklanmaz sitemizde yer alacak...

SARIYER KAĞITHANE SEÇİM SONUÇLARI 23 HAZİRAN 2019 AÇIKLANDI MI?

Sarıyer Kağıthane seçim sonuçları 23 Haziran 2019 Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı henüz belli olmadı. Sarıyer Kağıthane 23 Haziran 2019 Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı sandıkların açıklanmaya başlanmasının ardından aksam.com.tr'de olacak.

BİNALİ YILDIRIM NE KADAR OY ALDI?

Binali Yıldırım oy oranı seçim sonuçları açıldıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

SARIYER HAKKINDA GENEL BİLGİ

Sarıyer ilçesi Batıda Eyüp, Güneyde Şişli ve Beşiktaş ilçeleri, doğuda İstanbul Boğazı ve kuzeyde Karadeniz ilçeleriyle çevrili, 151 km’lik bir alan üzerinde yayılmıştır.

Sarıyer 1930 yılına kadar Beyoğlu ilçesi ile Çatalca Vilayeti sınırlarına içerisindeydi. Cumhuriyet döneminde bugünkü Sarıyer sınırları içerisindeki yerleşimler, gelişimi donmuş köyler biçimindeydi. Kırsal alandaki köyler KilyosNahiyesi’ne, Kilyosise Çatalca Vilayeti’ne; Boğaz kıyısındaki kesimi ise Beyoğlu ilçesine bağlıydı.

1930 yılında yapılan yönetsel düzenleme ile bugünkü Sarıyer ilçesi kuruldu.İlçede ilk belediye seçimi 1984 yılında yapıldı. 1990’larda belediye olan Bahçeköy Beldesi 2008 yılında feshedilerek mahalleye dönüştürüldü.

“Sarıyer”, Büyükdere limanının kuzeye doğru son bulduğu bölümü (Mesar ya da Mezar-Burnu), Simas (“Burun”) sözünden bozulmuş olup, Sarıyer koyundaki küçük dere ise, Skletrinas adını taşıyordu. Birincisinde bir Aphrodite heykeli, ikincisinde de Apollon adak yeri vardı. Vaktiyle burada bir mezar olduğu için Mezar-Burnu deniliyorken, bu ad Mesar’a çevrilmiştir. Sarıyer’in iskelesidir. Sarıyer, adını burada gömülü “Sarı Baba” adında bir kişiden aldığı söylenirse de eski eserlerde hep Sarıyer olarak geçmesi, çevrede bakır kapsayan, sarı görünen bir yarın varlığı bu semte vaktiyle Sarı-Yar adını vermişken, sonradan bunun zamanla Sarıyer biçimine girdiğini göstermektedir.

Sarıyer ilçesinin 23 mahallesi ve 9 köyü vardır;

Mahalleri: Baltalimanı, Büyükdere, Cumhuriyet, Çamlıtepe, Çayırbaşı, Emirgan, Fatih, Ferahevler, istinye, Kazım Karabekir Paşa, Kireçburnu, Kocataş, Maden, Merkez, Pınar, Poligon, PTT Evleri, Reşit Paşa, Rumelikavağı, Rumelihisarı, Tarabya, Yeniköy, Yenimahalle.

Köyleri: Bahçeköy, Demirciköy, Garipçe, Gümüşdere, Kısırkaya, Kumköy (Kilyos), Rumelifeneri, Uskumru, Zekeriya.

KAĞITHANE HAKKINDA GENEL BİLGİ

Kağıthane, Türkiye’nin en önemli kenti olan ve yerküre üzerindeki yeriyle dünyanın önemli noktalarından biri sayılan İstanbul’un 39 ilçesinden biridir. Kağıthane, Karadeniz’i Marmara Denizi’ne birleştiren ve Asya ile Avrupa kıtalarını birbirinden ayıran yeryüzünün önemli su yollarından olan İstanbul Boğazı’nın batısında, Avrupa yakasında bulunmaktadır.

İstanbul’un son dönem yerleşimlerinden olan Kağıthane ve çevresindeki mahalleler, 1987’ye kadar Şişli İlçesi’nin birer mahallesiydi. Kağıthane 1987’de Şişli’den ayrılarak ilçe yapıldı. Kağıthane ilçe alanı, yönetsel bakımdan, kuzeyden Şişli’ye bağlı Ayazağa, güney ve güneydoğudan Şişli ilçe topraklarıyla çevrilidir. İlçe, kuzeydoğuda Beşiktaş, güneybatıda Beyoğlu, batı ve kuzeybatıda da Eyüp ilçelerine komşudur.

Yüzölçümü bakımından İstanbul’un Adalar, Bayrampaşa, Beyoğlu, Güngören ve Zeytinburnu’yla birlikte en küçük yedi ilçesinden biridir. Kağıthane ilçe toprakları toplam 16 km2’lik bir alan kaplamaktadır.

Kağıthane Belediyesi Hakkındaİstanbul Boğazı’nı Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprüleriyle aşan otoyollardan ilki ilçenin güneyinden, ikincisi ise kuzeyinden geçer. Bunlardan 01 (E5) Otoyolu güneyde Şişli ilçesiyle sınır oluşturur. 02 (TEM) Otoyolu ise Kağıthane İlçesi’nin kuzey kesiminde doğu-batı doğrultusunu izler. Okmeydanı ve Hasdal kavşakları arasında uzanan bir başka otoyol da 01 ve 02 otoyollarını birbirine bağlar.

Kağıthane son 13 yılda yaşadığı değişim ve dönüşümle birlikte tercih edilen bir ilçe haline geldi. Bunu hızla artan nüfus istatistiklerinden gözlemlemek mümkün. 2016 yılı itibariyle Kağıthane nüfusu 439.685 rakamına ulaştı. Bu nüfus, 222.981 erkek ve 216.704 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ifade etmek gerekirse; %50,71 erkek, %49,29 kadındır.

Kağıthane’nin Komşu İlçelerle Sınırları

Çağlayan Kavşağı’nı güneyde bırakarak 01 (E5) Otoyolu’na paralel, Darülaceze Caddesi boyunca güneybatıya yönelen Şişli sınırı, Okmeydanı Kavşağı’nı kuzeyde bırakarak 01 Otoyolu’nun Aydıncık Sokağı ile kesiştiği noktada son bulur. Kağıthane-Beyoğlu sınırı, 01 Otoyolu’nun Aydıncık Sokağı’nı kestiği noktada başlar, Etibank Caddesi boyunca önce kuzeye sonra da kuzeybatıya yönelir ve Kağıthane Deresi’nin Haliç’e döküldüğü noktada son bulur.