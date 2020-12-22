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  • Sarıkamış Harekatı'nın 106. yılı... "Geri dönmeyi hiç düşünmediler"
22 Aralık 2020 Salı 14:50 | Son Güncelleme:

Sarıkamış Harekatı'nın 106. yılı... "Geri dönmeyi hiç düşünmediler"

Sarıkamış Harekatı'nın 106. yılı... "Geri dönmeyi hiç düşünmediler"
AA

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 1'inci Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunun Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı, çok sayıda askerin Allahuekber ve Soğanlı dağları başta olmak üzere yöredeki çatışmalar ve dondurucu soğuklar nedeniyle şehit düştüğü Sarıkamış Harekatı, 106'ncı yılında anılıyor. Siyasiler sosyal medya hesaplarından Sarıkamış Harekatı'na ilişkin mesajlar yayımladı.

Son 140 yılın en acı olaylarından birisi olan harekatta şehit olan askerleri anmak için bu yıl Sarıkamış başta olmak üzere yurdun birçok yerinde ocak ayının ilk haftasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak az sayıda kişinin katılımıyla etkinlikler yapılacak.

SİYASİLERDEN MESAJLAR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Osmanlı ordusunun Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı Sarıkamış Harekatı'nda çatışmalar ve dondurucu soğuklar nedeniyle şehit olan askerleri andı.

Oktay, Twitter'dan yaptığı videolu paylaşımda, "Sarıkamış Harekatı'nın 106. yıl dönümünde vatan toprakları için şehit düşen kahraman askerlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "106 yıl önce "bir hilâl uğruna", #Sarıkamış'ta şehadete uğurladığımız tüm Şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mesajında "106 yıl önce Sarıkamış’ta ölümsüzleşen Kahraman ecdadımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun" ifadesini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu,  "Geri dönmeyi hiç düşünmediler... 106 yıl önce #Sarıkamış’ta vatan uğruna şehadete yürüyen aziz kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum." dedi. 

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