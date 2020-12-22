Sarıkamış Harekatı'nın 106. yılı... "Geri dönmeyi hiç düşünmediler"

Son 140 yılın en acı olaylarından birisi olan harekatta şehit olan askerleri anmak için bu yıl Sarıkamış başta olmak üzere yurdun birçok yerinde ocak ayının ilk haftasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak az sayıda kişinin katılımıyla etkinlikler yapılacak.

SİYASİLERDEN MESAJLAR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Osmanlı ordusunun Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı Sarıkamış Harekatı'nda çatışmalar ve dondurucu soğuklar nedeniyle şehit olan askerleri andı.

Oktay, Twitter'dan yaptığı videolu paylaşımda, "Sarıkamış Harekatı'nın 106. yıl dönümünde vatan toprakları için şehit düşen kahraman askerlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "106 yıl önce "bir hilâl uğruna", #Sarıkamış'ta şehadete uğurladığımız tüm Şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum" ifadelerine yer verdi.

106 yıl önce "bir hilâl uğruna", #Sarıkamış'ta şehadete uğurladığımız tüm Şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum pic.twitter.com/UuqyyKF53L — Süleyman Soylu | Maske�� Mesafe↔️ Temizlik�� (@suleymansoylu) December 22, 2020

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mesajında "106 yıl önce Sarıkamış’ta ölümsüzleşen Kahraman ecdadımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun" ifadesini kullandı.

106 yıl önce Sarıkamış’ta ölümsüzleşen Kahraman ecdadımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun. ���� pic.twitter.com/t6LYyGx2b2 — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) December 22, 2020

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Geri dönmeyi hiç düşünmediler... 106 yıl önce #Sarıkamış’ta vatan uğruna şehadete yürüyen aziz kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum." dedi.