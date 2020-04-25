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  3. Sarıkamış beyaza büründü, Nisan ayında yağan kar şaşırttı

Sarıkamış beyaza büründü, Nisan ayında yağan kar şaşırttı

Sarıkamış beyaza büründü, Nisan ayında yağan kar şaşırttı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

Kars'ta hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü ilçede, aniden başlayan kar yağışı, ağaç, bitki ve yolların kaplamasına neden oldu.

AA'nın aktardığı habere göre, araçlarının üzerindeki karları temizleyen kent sakinlerinden Ahmet Demirci, nisan ayının son günlerindeki kar yağışının kendilerini şaşırttığını söyledi. Demirci, "Yine 25 Nisan'da Sarıkamış'a kar yağdı. Lapa lapa kar yağıyor, biz de arabalarımızı temizliyoruz. Her taraf bembeyaz, sanırım kar yağışı devam edecek." dedi.

Metin Yanar da "Kömür getirmeye gidiyordum döndüğümde her taraf bembeyaz olmuştu şaşırdım. Burası Sarıkamış mayıs ayında da kar yağar." diye konuştu.


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