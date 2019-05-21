Sarar çiftine dehşeti yaşatan Moldovalılar, Romanya sınırında yakalandı

Eskişehir'de, cumartesi gecesi, Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin ve eşi Zehra Sarar'ın Odunpazarı Sümer Mahallesi'nde oturduğu konuta, yüzlerinde maske ve ellerinde silah olan 3 kişi girdi. Sarar çiftinin el ve ayaklarını koli bandıyla bağlayan şüpheliler, darbettikten sonra kasadan ziynet eşyası ve yüksek miktarda döviz çalarak, olay yerinden kaçtı. Polisin yürüttüğü çalışmada, Sarar çiftinin evinde çalıştığı iddia edilen Moldova uyruklu LuliaI D. ile erkek şüpheli gözaltına alındı.

Polisin soruşturması kapsamında olayla bağlantılarının bulunduğu belirtilen 7 kişinin, Edirne'nin Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a geçiş yaptığı tespit edildi. Türkiye'nin Bulgaristan'ı uyarmasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bulgaristan İçişleri Bakanı ile görüştüğünü ve şüphelilerin Bulgaristan'da yakalandığını açıkladı.

ROMANYA'YA GEÇERKEN YAKALANDILAR

Türkiye'nin uyarısının ardından Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan dün saat 17.00 sıralarında Bulgaristan'a hafif ticari araçla geçiş yapan, 4'ü kadın 7 kişi, Bulgar polisi tarafından takibe alındı. Şüpheliler, Bulgaristan'ın Dobriç kentine bağlı Kardam Sınır Kapısı'ndan Romanya'ya geçiş yapmak isterken, Bulgar polisi tarafından yakalandı. Moldovalı, 4'ü kadın 7 şüpheli, Türkiye'nin talebi üzerine başkent Sofya yakınlarındaki Busmantdi Yabancılar Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

İADE İŞLEMLERİ BAŞLADI

Bulgaristan'dan Romanya'ya geçiş yapmak isterken, yakalanan 7 şüphelinin Türkiye'ye iade edilmesi için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi. Şüphelilerin işlemlerin tamamlanmasının ardından bugün ya da yarın Türkiye'ye teslim edilmesi bekleniyor.

(DHA)