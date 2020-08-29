'Sapıkları okur yerle bir edecek'

Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği Yönetim Kurulu üyesi, Yazar Aytül Akal: “Çocuk kitaplarında şiddet, vahşet ve pornografik yayın ne ilk ne de son olacak maalesef. Bunun çözümü “denetim mi?” Asla! Geçmişte böyle bir denetim kurulu vardı. Niteliksiz metinler o denetimle durduruluyor muydu? Hayır. İyi bir sanatçının zaten ‘özdenetim’i vardır. Sanatçı okurunun kim olduğunu bilir, yazdıklarını akıl süzgecinden geçirir. Eğer yazar bu sağduyuyu geliştirememişse, onu durduracak editörler, yayıncılar vardır. Onlar da farklı hesaplar içindeyse, o zaman işte, “okur” durdurur. Edebiyat üzerinden sapkınlıklarını tatmin etmek isteyenler her zaman çıkacaktır, onları yerle bir eden “okurları” olacaktır.