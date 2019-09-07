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  3. Sapık dedeye 27 yıl torununa kayyum

Sapık dedeye 27 yıl torununa kayyum

Sapık dedeye 27 yıl torununa kayyum

İzmir’de babası cezaevinde olan M.Ç. (5) adlı kız çocuğu, babaannesi Fatmana Ç. (66) ile dedesi M.Ali Ç.’nin (66) yanında kalmaya başladı.

Atakan ŞEN

M.Ç.’nin yastığa sürtünerek oynadığını gören babaanne, “Bunu kimden öğrendin” diye sordu. M.Ç. dedesinden öğrendiğini söyleyince yaşlı kadın, şikayetçi oldu. Tutuklanan zanlının torununa 3 kez cinsel istismarda bulunduğu saptandı.

Oğlu şikayetçi olmadı

27 yıl hapsi istenen sapığın tutuklu oğlu Serhat Ç., SEGBİS ile cezaevinden duruşmaya katıldı. Olayı görmediğini ve duymadığını söyleyerek babasından şikayetçi olmadı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın talebi üzerine M.Ç.’ye kayyum atandı. Küçük kız, devlet korumasına alındı.

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