Şap hastalığı hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler yoğun bir şekilde araştırma yapmaya başladı. Denizli'de bir inekte şap hastalığının görülmesi nedeniyle 17 ilde karantina kararı alındığı açıklandı. Peki, Şap hastalığı nedir, ne demek? Hayvanlarda görülen şap hastalığı insanlara bulaşır mı? Genellikle çift tırnaklı yabani hayvanlarda görülen bu hastalık direk güneş ışığına maruz kalınca ciddi oranda tahrip olmaktadır. Haberimizin içerisinden şap hastalığı hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

ŞAP HASTALIĞI NEDİR?

Şap, çift toynaklı hayvanlarda görülen viral bir hastalıktır. Halk arasında tabak veya dabak olarak adlandırılır.Evcil veya yabani tüm çift tırnaklı hayvanlarda görülebilen, kronik durumlarda zayıf ve yavru hayvanlarda ölüme sebebiyet veren, genellikle et, süt ve iş gücü kaybına sebep olan viral bir hastalıktır.

ŞAP HASTALIĞI BULAŞICI MIDIR?

Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığınca ihbarı mecburi hastalıklar arasında yer almaktadır. Hastalığın mortalitesi düşük olmasına karşın yüksek morbiditeye sahiptir. Bu şu anlama gelir: Öldürücü olmamakla birlikte sürü içerisinde veya bölgede hızla yayılır. Her ne kadar zoonoz kabul edilse de insanlara bulaşma oldukça nadirdir.

Hastalık İlk kez 1546 yılında Hieranymus Fracastorius tarafından tanımlanmıştır. Türkiye'de ise ilk olarak 1914 yılında istatistiki bilgi olarak kayıt altına alınmıştır.

Picorna virüsler grubu içinde Aphtovirus alt grubundandır. Virüsün bilinen (A, O, C, Sat 1, Sat 2, Sat 3 ve Asia 1) isimlerinde 7 adet serotiplerinin yanında, yaklaşık 64 farklı alt tipi mevcuttur.

Türkiye'de en çok görülen serotipler A, O ve Asia-1 serotipleridir.

Yüksek sıcaklık, direkt güneş ışığı virüs için uygun olmayan şartlardır.

Direkt güneş ışığı virüsün tahrip olmasına sebep olur. Direkt güneş ışığına maruz kalmadığı şartlarda

40 °C 12 saatte,

60-65 °C 30 dakikada,

85 °C ise hemen tahrip olur. (sütü kaynatmak, eti kaideye uygun şekilde pişirmek virüsü temizler)

Virüs normal hava şartlarında (ör. oda şartları) yaşamını sürdürür,

Virüs bilinen birçok dezenfektan a karşı dayanıklıdır.

Virüsün dayanıksız olduğu dezenfektanlar şunlardır.

Potasyum hidroksit (KOH)

%4 soda, asitler (sirke asiti)

%1-2 NaOH (sudkostik)

Hastalık etkeninin normal koşullarında yaşama standartları

Donmuş sperma (-270 °C) 30 gün

Yapağıda 24 gün

Deri ve kıllarda 28 gün

Kuru ot ve danelerde 130 gün

Ayakkabı ve lastik çizme 80-100 gün

Toprakta 28 gün

Dondurulmuş taze ette 1 yıl süreyle hastalık yapma yeteneğini korur.

DENİZLİ'DE 17 MAHALLE KARANTİNAYA ALINDI

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, bir inekte şap hastalığı tespit edilmesi üzerine 17 mahallede karantina kararı alındı.

Honaz ilçesi Kızılyer Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen bir inekten alınan numune, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından laboratuvara gönderildi. Yapılan testler sonucu inekte şap hastalığı bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine Kızılyer ve ilçedeki 16 mahalle karantina altına alındı. İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya bölgede başıboş gezen ve riskli görülen hayvanların aşılandığını belirtti. İlçede gereken tüm tedbirlerin alındığını belirten Erkaya, "Bir inekte çıkan şap hastalığı nedeniyle 17 mahallede hayvan alım ve satımını durdurma kararı alındı. Buralarda daha önceden aşı yapılmıştı. Yeni bir hastalık görülmemesi durumunda yaklaşık 1 ay sonra alım satımların yeniden başlayacağını düşünüyoruz" dedi.