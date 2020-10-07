Şans Topu 7 Ekim 2020 sonuçları belli oldu! MPİ Şans Topu bu akşamın sonuçları yayınlandı

Kolay yoldan para kazanmak isteyenlerin yakından takip ettiği Şans Topu 7 Ekim 2020 sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Bu akşam gerçekleştirilen Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ tarafından yayınlandı! Düzenli olarak çarşamba günleri yapılan çekiliş Sisal Şans yetkilileri ve Milli Piyango Müdürlüğü tarafından noter heyeti huzurunda gerçekleştiriliyor. Şanslı rakamları merak edenler Şans Topu sonuçları sorgulama ekranına ulaşmak istiyor.



7 EKİM ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI

Şans oyunu severlerin heyecanla beklediği Şans Topu çekiliş sonuçları saat 20.00'de belli oldu. Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından düzenlenen çekiliş sonuçları 'millipiynangoonline.com' adresi üzerinden yayınlandı. İşte bu haftanın şanslı numaraları...

Şans Topu sonuçları 7 Ekim Çarşamba: 01, 06, 13, 22, 23 + 06

GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI

30 Eylül sonuçları: 01, 04, 07, 17, 23 + 05

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

ŞANS TOPU İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?

Şans Topu çekilişleri her hafta Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilir. Şans Topu çekilişi sonucunda 1+1, 2+1, 3+1, 4, 4+1, 5 ve 5+1 bilen talihliler ikramiye almak için hak kazanırlar. Çekiliş sonucunda ikramiye almaya hak kazanan talihliler içerisinden;5+1 bilen talihliler Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden,4+1 bilen ve 5 bilenler loto bayilerinden veya Milli Piyango İdaresi şubelerinden,1+1, 2+1, 3 ve 3+1 bilen talihliler de loto bayilerinden ikramiyelerini alabilir.

Şans Topu çekilişinde ikramiye almak için hak kazanan talihlilerin bir sene içerisinde ikramiyelerini alması gerekir. Bir yılsonunda alınmamış olan ikramiyeler zaman aşımına uğrar. Zaman aşımına uğrayan ikramiyeler için ödeme yapılmaz.