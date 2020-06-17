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  3. Şans Topu sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak? Şans Topu sonuçları 17 Haziran 2020
17 Haziran 2020 Çarşamba 19:10 | Son Güncelleme:

Şans Topu sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak? Şans Topu sonuçları 17 Haziran 2020

Şans Topu sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak" Şans Topu sonuçları 17 Haziran 2020

Şansına güvenen kişilerin oynadığı Şans Topu 17 Haziran 2020 sonuçları için geri sayım başladı. Kolay yoldan para kazanmak isteyenlerin yakından takip ettiği Şans Topu çekilişi Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü ve noter heyeti huzurunda çarşamba akşamları gerçekleştiriliyor. Geçen haftaki çekilişte 5+1 bilen 2 kişi 403.383,10 TL'nin sahibi olmuştu. 992.si gerçekleştirilecek MPİ Şans Topu sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak? İşte yanıtı...

Şans Topu sonuçları 17 Haziran Çarşamba akşamı yoğun olarak araştırılıyor. Zengin olma hayali kuran şans oyunu severlerin yakından takip ettiği Şans Topu sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından Ankara Kızılay’da bulunan hizmet binasında gerçekleştiriliyor. Dileyenler çekilişi ‘mpi.gov.tr’ adresi üzerinden takip edebiliyor. Haberimiz içerisinden 17 Haziran 2020 MPİ Şans Topu sonuçları sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz.

ŞANS TOPU SONUÇLARI BİLET SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

ŞANS TOPU SONUÇLARI BUGÜN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Şans Topu sonuçları bugün saat 21.15’te belli olacak. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen çekilişin sonuçları açıklandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI

3 Haziran sonuçları: 16, 19, 23, 30, 32 + 03

ŞANS TOPU İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?

Şans Topu çekilişleri her hafta Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilir. Şans Topu çekilişi sonucunda 1+1, 2+1, 3+1, 4, 4+1, 5 ve 5+1 bilen talihliler ikramiye almak için hak kazanırlar. Çekiliş sonucunda ikramiye almaya hak kazanan talihliler içerisinden;5+1 bilen talihliler Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden,4+1 bilen ve 5 bilenler loto bayilerinden veya Milli Piyango İdaresi şubelerinden,1+1, 2+1, 3 ve 3+1 bilen talihliler de loto bayilerinden ikramiyelerini alabilir.

Şans Topu çekilişinde ikramiye almak için hak kazanan talihlilerin bir sene içerisinde ikramiyelerini alması gerekir. Bir yılsonunda alınmamış olan ikramiyeler zaman aşımına uğrar. Zaman aşımına uğrayan ikramiyeler için ödeme yapılmaz. 

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