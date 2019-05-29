Şans topu sonuçları açıklandı! 29 Mayıs Çarşamba Şans Topu sonuçları

Şans Topu sonuçları 29 Mayıs Çarşamba açıklandı. Bu hafta Şans Topu 5+1 bilen kişi sayısı 3, 5 bilen kişi sayısı 9, 4+1 bilen kişi sayısı 192, 4 bilen kişi sayısı 2093. Büyük ikramiyeyi antalya / kumluca - istanbul / fatih - osmaniye / kadirli ilçelerinden 3 kişi kazandı.

Şans Topu nedir?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.