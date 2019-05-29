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29 Mayıs 2019 Çarşamba 22:00 | Son Güncelleme: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 22:00

Şans topu sonuçları açıklandı! 29 Mayıs Çarşamba Şans Topu sonuçları

Şans topu sonuçları açıklandı! 29 Mayıs Çarşamba Şans Topu sonuçları

29 Mayıs Çarşamba günü şans topu sonuçları açıklandı. Binlerce kişinin merak ettiği ve araştırdığı Şans Topu sonuç sorgulama ekranına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Şans Topu ödülleri kendisini bekleyen talihlilerine gidiyor.

Şans Topu sonuçları 29 Mayıs Çarşamba açıklandı. Bu hafta Şans Topu 5+1 bilen kişi sayısı 3, 5 bilen kişi sayısı 9, 4+1 bilen kişi sayısı 192, 4 bilen kişi sayısı 2093. Büyük ikramiyeyi antalya / kumluca - istanbul / fatih - osmaniye / kadirli ilçelerinden 3 kişi kazandı. 

Şans Topu nedir?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

 

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