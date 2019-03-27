Şans Topu sonuçları sorgula - 27 Mart Şans Topu sonuçlarında büyük ikramiye 2 kişiye!

Şans Topu 5+1 şans oyunu çekiliş sonuçları neler? 27 Mart 2019 Şans Topu sonuçları açıklanıyor. Şans oyunu oynayan ve zengin olma hayali kuran vatandaşların popüler oyunlarından birisi olan Şans Topu çekiliş sonuçları için nefesler tutuldu. Şans Topu’nda geçen hafta; Bursa Karacabey, Erzurum Yakutiye, İstanbul Eyüp ve Kartal, Ordu Fatsa’dan 5+1 bilen 5 kişi 137.527,65 TL değerinde ikramiye kazandı. Şans Topu 5+1 oyununda büyük ikramiyeyi kazanmak için ilk kolondan 5, ikinci kolondan 1 sayıyı doğru bilmek gerekiyor.

ŞANS TOPU 27 MART ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

27 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı.

1-8-25-30-33 + 13

27 Mart Şans Topu çekiliş sonuçlarına göre; Kütahya Simav’dan ve Muğla Menteşe’den 5+1 bilen 2 kişi 344.249,90 TL değerinde ikramiye kazandılar. 5 bilen 10 kişi 6.885,10 TL, 4+1 bilen 170 kişi 405,60 TL, 4 bilen 2.299 kişi 39,90 TL, 3+1 bilen 5.186 kişi 22,35 TL, 3 bilen 72.957 kişi 4,40 TL, 2+1 bilen 47.719 kişi 6,80 TL, 1+1 bilen 161.989 kişi ise 3,80 TL ikramiye kazandı.

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ŞANS TOPU GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Şans Topu 20 Mart çekiliş sonuçları açıklandı. Haftanın sonuçlarına göre; Bursa Karacabey, Erzurum Yakutiye, İstanbul Eyüp ve Kartal, Ordu Fatsa’dan 5+1 bilen 5 kişi 137.527,65 TL değerinde ikramiye kazandılar. 5 bilen 14 kişi 4.912,00 TL, 4+1 bilen 235 kişi 292,80 TL, 4 bilen 2.640 kişi 34,80 TL, 3+1 bilen 6.336 kişi 18,55 TL, 3 bilen 75.712 kişi 4,20 TL, 2+1 bilen 52.311 kişi 6,15 TL ve 1+1 bilen 164.748 kişi ise 3,75 TL ikramiye kazandı.

ŞANS TOPU NEDİR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21.00’e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu, talihlilerin kupon doldurarak katıldığı bir oyundur. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen çekilişin kuponu, iki sayı kümesinden meydana gelir. Birinci sayı kümesi 1'den 34'e kadar, ikinci sayı kümesi de 1'den 14'e kadar olan sayıları içerir. Birinci sayı kümesinden 5 tane, ikinci sayı kümesinden de 1 tane sayı seçilir ve işaretlenir. Oynanan her kolon için ücret verilir.

Katılımcılar, kupondaki çoklu çekiliş seçeneğini işaretleyerek oynanan sayıların birden fazla çekiliş için geçerli olmasını sağlayabilirler. Oynanan kuponun iptali için de ''İptal'' kutucuğunun işaretlenmesi gerekir.

OYUNUN ÖZELLİKLERİ

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21.00’e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir. Kaynak: Şans Topu çekiliş sonuçları 20 Şubat 2019 | Milli Piyango İdaresi

ŞANS TOPU İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?

Şans Topu çekilişleri her hafta Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilir. Şans Topu çekilişi sonucunda 1+1, 2+1, 3+1, 4, 4+1, 5 ve 5+1 bilen talihliler ikramiye almak için hak kazanırlar. Çekiliş sonucunda ikramiye almaya hak kazanan talihliler içerisinden;5+1 bilen talihliler Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden,4+1 bilen ve 5 bilenler loto bayilerinden veya Milli Piyango İdaresi şubelerinden,1+1, 2+1, 3 ve 3+1 bilen talihliler de loto bayilerinden ikramiyelerini alabilir.

Şans Topu çekilişinde ikramiye almak için hak kazanan talihlilerin bir sene içerisinde ikramiyelerini alması gerekir. Bir yılsonunda alınmamış olan ikramiyeler zaman aşımına uğrar. Zaman aşımına uğrayan ikramiyeler için ödem