Şans Topu sonuçları 12 Şubat 2020 açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanacak?

MPİ Şans Topu sonuçları 12 Şubat Çarşamba günü aratılan konular arasında yerini almayı başardı. Kolay yoldan para kazanmak isteyen şans oyunu severler “Şans Topu sonuçları 12 Şubat 2020 açıklandı mı?” sorusunun cevabını merak ediyor. Geçtiğimiz haftaki çekilişte 5+1 bilen 4 kişi 222.657,75 TL’nin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş sonuçları ‘mpi.gov.tr’ adresi üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Şans Topu 12 Şubat 2020 sonuçları ile ilgili detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

ŞANS TOPU SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Şans Topu çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçları saat 21.15’te Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından açıklanacak. Sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI

5 Şubat sonuçları: 01, 16, 17, 26, 31 + 01

ŞANS TOPU OYUNU NASIL OYNANIR?

Şans Topu, talihlilerin kupon doldurarak katıldığı bir oyundur. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen çekilişin kuponu, iki sayı kümesinden meydana gelir. Birinci sayı kümesi 1'den 34'e kadar, ikinci sayı kümesi de 1'den 14'e kadar olan sayıları içerir. Birinci sayı kümesinden 5 tane, ikinci sayı kümesinden de 1 tane sayı seçilir ve işaretlenir. Oynanan her kolon için ücret verilir. Katılımcılar, kupondaki çoklu çekiliş seçeneğini işaretleyerek oynanan sayıların birden fazla çekiliş için geçerli olmasını sağlayabilirler. Oynanan kuponun iptali için de ''İptal'' kutucuğunun işaretlenmesi gerekir.

ŞANS TOPU İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?

Şans Topu çekilişleri her hafta Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilir. Şans Topu çekilişi sonucunda 1+1, 2+1, 3+1, 4, 4+1, 5 ve 5+1 bilen talihliler ikramiye almak için hak kazanırlar. Çekiliş sonucunda ikramiye almaya hak kazanan talihliler içerisinden;5+1 bilen talihliler Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden,4+1 bilen ve 5 bilenler loto bayilerinden veya Milli Piyango İdaresi şubelerinden,1+1, 2+1, 3 ve 3+1 bilen talihliler de loto bayilerinden ikramiyelerini alabilir.

Şans Topu çekilişinde ikramiye almak için hak kazanan talihlilerin bir sene içerisinde ikramiyelerini alması gerekir. Bir yılsonunda alınmamış olan ikramiyeler zaman aşımına uğrar. Zaman aşımına uğrayan ikramiyeler için ödeme yapılmaz.