Şans Topu ne zaman çekiliyor? Şans Topu çekiliş sonuçları 30 Eylül 2020

Milli Piyango İdaresi Şans Topu sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Para kazanma hayali kuran kişilerin tercih ettiği oyunda 1’den 34’e kadar sıralı sayı kümesi içerisinden 5, 1’den 14’e kadar sıralı sayı kümesi içerisinden 1 şanslı numarayı doğru tahmin edenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Milli Piyango İdaresi Şans Topu sonuçları saat 20.00’de belli oluyor. İşte MPİ Şans Topu 30 Eylül 2020 sonuçları ile ilgili detaylar...



ŞANS TOPU SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Şans Topu sonuçları bu akşam saat 20.00’de belli olacak. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen çekilişin sonuçları açıklandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI

23 Eylül sonuçları: 06, 11, 14, 18, 34 + 06

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

ŞANS TOPU İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?

Şans Topu çekilişleri her hafta Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilir. Şans Topu çekilişi sonucunda 1+1, 2+1, 3+1, 4, 4+1, 5 ve 5+1 bilen talihliler ikramiye almak için hak kazanırlar. Çekiliş sonucunda ikramiye almaya hak kazanan talihliler içerisinden;5+1 bilen talihliler Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden,4+1 bilen ve 5 bilenler loto bayilerinden veya Milli Piyango İdaresi şubelerinden,1+1, 2+1, 3 ve 3+1 bilen talihliler de loto bayilerinden ikramiyelerini alabilir.

Şans Topu çekilişinde ikramiye almak için hak kazanan talihlilerin bir sene içerisinde ikramiyelerini alması gerekir. Bir yılsonunda alınmamış olan ikramiyeler zaman aşımına uğrar. Zaman aşımına uğrayan ikramiyeler için ödeme yapılmaz.