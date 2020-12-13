Şans Topu çekilişi ne zaman saat kaçta açıklanacak? 13 Aralık Şans Topu çekilişi bilet sorgulama ekranı burada

13 Aralık Şans Topu çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Şans Topu sonuçları, Milli Piyango TV ve Youtube kanalından canlı olarak yayınlanması beklenen çekilişte kazandıran numaralar belli olacak. Kupon yaparak şanslarını denemek isteyen şans oyunu müdavimleri, Şans Topu çekilişi ne zaman saat kaçta açıklanacak? sorusuna yanıt arıyor...



Şans Topu'nun 13 Aralık Pazar günü düzenlenen çekiliş sonuçlarına sitemizden ulaşabilirsiniz. Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 2 günü gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar merak konusu oldu.

ŞANS TOPU SONUÇLARI - 13 ARALIK 2020

13 Aralık Şans Topu çekilişinde şanslı numaralar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir...



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ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

Yenilenen Şans Topu çekilişi her hafta Çarşamba günleri saat 20.00'de yapılmaktadır. Şans Topu çekilişi de diğer şans oyunları gibi online olarak yayınlanmaktadır.

ŞANS TOPU NEDİR?

Müşterek bir havuz oyunu olan Şans Topunda her oyuncunun oynadığı oyun başına yaptığı ödeme karşılığında merkezi bilgisayar sistemine bir veya daha fazla numara kombinasyonu kaydedilir. Kaydedilen kombinasyonlar, kazanan kombinasyonu belirleyen bir çekilişe katılır.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topunda kazanmak için 1 ile 34(dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ile 14(dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesi gerekir.



Tek bir kolonun ücretinin 2 TL olduğu Şans Topunda minimum tek bir kolon oynanmaktadır.

Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.

Kazanan kombinasyon her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur

1 ile 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ile 14 (dahil) arasındaki bir rakam.

Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir.

Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez ve her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

