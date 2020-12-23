Şans Topu çekilişi 23 Aralık sonuçları: MPİ Şans Topu çekiliş bilet sonucu sorgula

Şans Topu çekilişi 23 Aralık sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Her Çarşamba ve Pazar günleri gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi bugünde şanslı talihlilere kazandırmaya devam edecek. Bilindiği üzere resmi sitenin YouTube kanalı üzerinden noter huzurunda Şans Topu çekilişi canlı olarak gerçekleştirilmektedir. Söz konusu çekilişi saati ve yeni gelişmeleri sizlere bu haberimiz üzerinden aktarmaya devam edeceğiz.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA YAPILIYOR?

Milli Piyango ve Sisal Şans işbirliğiyle düzenlenen Şans Topu çekilişi bugün saat 20:00'da Milli Piyango Tv YouTube üzerinden canlı olarak gerçekleştirilecek.



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ŞANS TOPU OYNAMANIN KURALLARI NELER?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanıyor. Üst bölüm 1-34 numaradan, alt bölüm ise 1-14 numaradan oluşuyor.

Oyunseverler, üst bölümden 5 adet, alt bölümden 1 adet numarayı seçerek oyuna katılabiliyor.

Şans Topu, ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1), (1+1) ve yeni kategorisi (0+1) olarak sıralanıyor. Yenilen Şans Topu oyununda, oyunseverler artık üst bölümde bilemese de alt bölümde 1 numara bilse de kazanıyor.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Şans Topu’nda her kolonun fiyatı ise 2 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

Sisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.