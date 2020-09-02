Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları 2 Eylül 2020 saat kaçta açıklanacak?

MPİ Şans Topu sonuçları bu akşam gerçekleştirilecek çekiliş sonrasında belli olacak. Şans Topu çarşamba akşamları Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen ve en çok tercih edilen şans oyunlarından bir tanesi olmayı başarıyor. 1’den 34’e kadar dizili sayı kümesi içerisinden 5, 1’den 14’e kadar sıralı sayı kümesi içerisinden ise 1 top çekiliyor ve bu doğru bilenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Peki, Şans Topu sonuçları 2 Eylül 2020 saat kaçta açıklanacak?



ŞANS TOPU NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

Şans Topu sonuçları bugün (2 Eylül Çarşamba) saat 20.00’de belli olacak. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen çekilişin sonuçları açıklandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI

26 Ağustos sonuçları: 14, 15, 18, 29, 34 + 05

ŞANS TOPU NEDİR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden; (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.