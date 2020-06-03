Şans Topu 3 Haziran 2020 sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Şans Topu sonuçları bugün arama motorunda yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Milli Piyango İdaresi ve noter heyeti huzurunda çarşamba akşamları gerçekleştirilen Şans Topu çekiliş sonuçları ‘mpi.gov.tr’ adresi üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Kolay yoldan para kazanmak isteyenler çekilişe yoğun katılım gösteriyor. Şanslı 6 rakamı bilen kişiler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Peki, Şans Topu 3 Haziran 2020 sonuçları açıklandı mı? İşte yanıtı...



ŞANS TOPU SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Şans Topu sonuçları bugün saat 21.15’te Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından açıklanacak. Sonuçlar açıklandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

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GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI

27 Mayıs sonuçları: 03, 05, 11, 23, 31 + 13

ŞANS TOPU OYUNU NASIL OYNANIR?

Şans Topu, talihlilerin kupon doldurarak katıldığı bir oyundur. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen çekilişin kuponu, iki sayı kümesinden meydana gelir. Birinci sayı kümesi 1'den 34'e kadar, ikinci sayı kümesi de 1'den 14'e kadar olan sayıları içerir. Birinci sayı kümesinden 5 tane, ikinci sayı kümesinden de 1 tane sayı seçilir ve işaretlenir. Oynanan her kolon için ücret verilir. Katılımcılar, kupondaki çoklu çekiliş seçeneğini işaretleyerek oynanan sayıların birden fazla çekiliş için geçerli olmasını sağlayabilirler. Oynanan kuponun iptali için de 'İptal' kutucuğunun işaretlenmesi gerekir.

ŞANS TOPU İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?

Şans Topu çekilişleri her hafta Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilir. Şans Topu çekilişi sonucunda 1+1, 2+1, 3+1, 4, 4+1, 5 ve 5+1 bilen talihliler ikramiye almak için hak kazanırlar. Çekiliş sonucunda ikramiye almaya hak kazanan talihliler içerisinden;5+1 bilen talihliler Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden,4+1 bilen ve 5 bilenler loto bayilerinden veya Milli Piyango İdaresi şubelerinden,1+1, 2+1, 3 ve 3+1 bilen talihliler de loto bayilerinden ikramiyelerini alabilir.

Şans Topu çekilişinde ikramiye almak için hak kazanan talihlilerin bir sene içerisinde ikramiyelerini alması gerekir. Bir yılsonunda alınmamış olan ikramiyeler zaman aşımına uğrar. Zaman aşımına uğrayan ikramiyeler için ödeme yapılmaz.