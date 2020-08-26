Şans Topu sonuçları 26 Ağustos 2020 | MPİ Şans Topu sonuçları belli oldu!

Şans Topu 26 Ağustos 2020 sonuçları MPİ tarafından yayınlandı! 1'den 34'e kadar sıralı sayı kümesi içerisinden 5, 1'den 14'e kadar sıralı sayı kümesi içerisinden ise 1 şanslı rakamı bilenler Şans Topu büyük ikramiyesinin sahibi oluyor. Noter heyeti huzurunda gerçekleştirilen çekiliş ‘millipiyangoonline.com' sitesi üzerinden takip edilebiliyor. İşte bu akşam gerçekleştirilen Şans Topu çekiliş sonuçları şanslı rakamları...

ŞANS TOPU 26 AĞUSTOS 2020 SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından düzenlenen Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu. Saat 20.00'de "millipiyangoonline.com" sitesi üzerinden canlı olarak gerçekleştirilen çekilişe şans oyunu severler yoğun katılım gösterdi. İşte şanslı rakamlar...

Şans Topu sonuçları 26 Ağustos 2020: 14, 15, 18, 29, 34 + 05

GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI

19 Ağustos sonuçları: 05, 13, 18, 19, 21 + 01

ŞANS TOPU OYUNU NASIL OYNANIR?

Şans Topu, talihlilerin kupon doldurarak katıldığı bir oyundur. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen çekilişin kuponu, iki sayı kümesinden meydana gelir. Birinci sayı kümesi 1'den 34'e kadar, ikinci sayı kümesi de 1'den 14'e kadar olan sayıları içerir. Birinci sayı kümesinden 5 tane, ikinci sayı kümesinden de 1 tane sayı seçilir ve işaretlenir. Oynanan her kolon için ücret verilir. Katılımcılar, kupondaki çoklu çekiliş seçeneğini işaretleyerek oynanan sayıların birden fazla çekiliş için geçerli olmasını sağlayabilirler. Oynanan kuponun iptali için de 'İptal' kutucuğunun işaretlenmesi gerekir.