Şans Topu 20 Mayıs 2020 sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman çekiliyor?

Şans Topu sonuçları bugün arama motorunda yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Her hafta çarşamba akşamları Milli Piyango İdaresi ve noter heyeti huzurunda gerçekleştirilen çekiliş sonuçları ‘mpi.gov.tr’ adresi üzerinden yayınlanıyor. Kolay yoldan para kazanmak isteyenler çekilişe yoğun katılım gösteriyor. Peki, Şans Topu 20 Mayıs 2020 sonuçları belli oldu mu? Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte yanıtı...



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ŞANS TOPU SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Şans Topu sonuçları bugün saat 21.15’te Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından açıklanacak. Sonuçlar açıklandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI

13 Mayıs sonuçları: 07, 09, 29, 31, 33 + 13

ŞANS TOPU İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?

Şans Topu çekilişleri her hafta Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilir. Şans Topu çekilişi sonucunda 1+1, 2+1, 3+1, 4, 4+1, 5 ve 5+1 bilen talihliler ikramiye almak için hak kazanırlar. Çekiliş sonucunda ikramiye almaya hak kazanan talihliler içerisinden;5+1 bilen talihliler Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden,4+1 bilen ve 5 bilenler loto bayilerinden veya Milli Piyango İdaresi şubelerinden,1+1, 2+1, 3 ve 3+1 bilen talihliler de loto bayilerinden ikramiyelerini alabilir.

Şans Topu çekilişinde ikramiye almak için hak kazanan talihlilerin bir sene içerisinde ikramiyelerini alması gerekir. Bir yılsonunda alınmamış olan ikramiyeler zaman aşımına uğrar. Zaman aşımına uğrayan ikramiyeler için ödeme yapılmaz.