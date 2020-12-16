Şans Topu 16 Aralık çekiliş sonuçları açıklandı mı? MPİ Şans Topu çekilişi bilet sorgulama işlemi

Şans Topu çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Şans Topu oyununun 16 Aralık tarihli çekilişi noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleşecek. Peki Şans Topu 16 Aralık çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte MPİ Şans Topu çekilişi bilet sorgulama işlemi

Her hafta Çarşamba ve Pazar akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Şans Topu çekilişinde bu haftanın ilk çekilişi bu akşam gerçekleştiriliyor. 5+1 bilen 1 veya birkaç talihli büyük ikramiyenin sahibi olacak

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ BU AKŞAM SAAT KAÇTA?

Şans Topu çekilişi bu akşam saat 20:00'de gerçekleştirilecek. Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden gerçekleştirilecek olan çekilişi herkes canlı olarak takip edebilecek.

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ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI MİLLİPİYANGOONLİNE'DA!

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ NASIL OYNANIR?

Yenilenen Şans Topu'nun kuralları ise aşağıdaki gibi ;

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

ŞANS TOPU NEDİR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir. Bu oran 1/3.895.584'dür. Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları; (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.