Şans Topu 3 Ocak 2021 sonuçları belli oldu! MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

3 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ tarafından saat 20.00'de açıklandı! Kolay yoldan para kazanmak isteyen kişiler şans oyunlarını tercih ediyor. Şans Topu da çarşamba ve pazar günleri düzenlenen çekilişler arasında yer alıyor. Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından düzenlenen çekilişte 1’den 34’e kadar sıralı sayı kümesinden 5, 1’den 14’e kadar sıralı küme içerisinden çekilen 1 şanslı numarayı doğru tahmin edenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. MPİ Şans Topu 3 Ocak 2021 sonuçları ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.



ŞANS TOPU 3 OCAK 2021 SONUÇLARI BELLİ OLDU!

Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından düzenlenen Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Saat 20.00'de düzenlenen çekiliş sonuçları MP TV canlı yayını üzerinden paylaşıldı. İşte şanslı numaralar...

Şans Topu sonuçları 3 Ocak Pazar: 10, 12, 16, 26, 29 + 09

GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI

30 Kasım sonuçları: 15, 16, 18, 25, 31 + 14

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

ŞANS TOPU İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?

Şans Topu çekilişleri her hafta Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilir. Şans Topu çekilişi sonucunda 1+1, 2+1, 3+1, 4, 4+1, 5 ve 5+1 bilen talihliler ikramiye almak için hak kazanırlar. Çekiliş sonucunda ikramiye almaya hak kazanan talihliler içerisinden;5+1 bilen talihliler Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden,4+1 bilen ve 5 bilenler loto bayilerinden veya Milli Piyango İdaresi şubelerinden,1+1, 2+1, 3 ve 3+1 bilen talihliler de loto bayilerinden ikramiyelerini alabilir.

Şans Topu çekilişinde ikramiye almak için hak kazanan talihlilerin bir sene içerisinde ikramiyelerini alması gerekir. Bir yılsonunda alınmamış olan ikramiyeler zaman aşımına uğrar. Zaman aşımına uğrayan ikramiyeler için ödeme yapılmaz.