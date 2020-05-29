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  3. Şanlıurfa'dan kahreden haber: Aracın çarptığı çocuk hayatını kaybetti
29 Mayıs 2020 Cuma 09:47 | Son Güncelleme:

Şanlıurfa'dan kahreden haber: Aracın çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa'dan kahreden haber: Aracın çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.

Nusret S. idaresindeki 34 BM 5025 plakalı hafif ticari araç, Şirinkuyu Mahallesi'nde Muhammed Mustafa Sonka'ya (2) çarptı.

Sürücü tarafından ağır yaralı olarak Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan Sonka, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Haberi alan Sonka'nın yakınları hastanede yoğunluk oluşturdu. Polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.

Otopsi işlemlerinin ardından çocuğun cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Kaza anı, çevredeki evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayıtlarda Sonka'nın sokakta park halindeki aracın çevresinde oynadığı ve sürücünün hareket etmesiyle aracın altında kaldığı görülüyor.

(AA)


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