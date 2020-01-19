Şanlıurfa'da yol üzerinde EYP bulundu
Şanlıurfa-Akçakale yolu üzerinde bir arsada poşet içerisinde bilye ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı bulundu. Karayolu trafiğe kapatılırken, polis olay yerinde geniş güvenlik tedbirleri aldı. Bomba uzmanlarının incelemesinin ardından patlayıcı kontrollü şekilde patlatıldı.
Şanlıurfa-Akçakale yolu üzerinde bir arsada poşet içerisinde bilye ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı bulundu. Karayolu trafiğe kapatılırken, polis olay yerinde geniş güvenlik tedbirleri aldı. Bomba uzmanlarının incelemesinin ardından patlayıcı kontrollü şekilde patlatıldı.