Şanlıurfa'da uçlarına uçaksavar mermisi bağlanmış 2 balon bulundu

Viranşehir'de öğle saatlerinde boş araziye balon benzeri iki cismin düştüğünü gören bölge sakinleri, jandarmaya haber verdi. Bölgeye giden ekipler, ilkel yöntemlerle hazırlanan iki balon buldu. Misina ile birbirine bağlı 2 balonun uçlarında ise 14,5 milimetrelik uçaksavar mermileri bulundu.

Mermilere el konulurken, balonların nereden ve kim tarafından, hangi amaçla havaya bırakıldığının belirlenmesi için araştırma başlatıldı.

İHA