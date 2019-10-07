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  3. Şanlıurfa'da toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün yasaklandı

Şanlıurfa'da toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün yasaklandı

Şanlıurfa'da toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün yasaklandı

Şanlıurfa Valiliğince kent genelinde açık hava toplantıları ve gösteri yürüyüşleri gibi etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Valilik internet sitesinden yapılan duyuruda, kentte valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinliklerin dışında planlanan tüm etkinliklerin 5-19 Ekim tarihleri arasında yasaklandığı belirtildi. 

Yasağın kent genelini kapsadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Valilik ile Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 19. maddesine istinaden, yapılması muhtemel her türlü imza kampanyası, toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma, yazılama, trikleme ve benzeri türdeki tüm açık alanlardaki etkinlikler diğer illerden katılımlarla birlikte 5 Ekim 2019 saat 00.01'den 19 Ekim saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır."

AA

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