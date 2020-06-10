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  3. Şanlıurfa'da terör operasyonu: 6 gözaltı
10 Haziran 2020 Çarşamba 14:16 | Son Güncelleme:

Şanlıurfa'da terör operasyonu: 6 gözaltı

Şanlıurfa'da terör operasyonu: 6 gözaltı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Suruç Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'nın sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör propagandası yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemi sürüyor.

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