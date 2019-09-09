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  3. Şanlıurfa'da PYD/PKK'lı terörist yakalandı

Şanlıurfa'da PYD/PKK'lı terörist yakalandı

Şanlıurfa'da PYD/PKK'lı terörist yakalandı

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde PYD/PKK'lı terörist yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir teröristin, Suriye'den yurda girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine, sınır hattındaki önlemler artırıldı.

Güvenlik güçleri, terör örgütü PYD/PKK üyesi olduğu tespit edilen teröristi silahıyla sınır hattında yakaladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen terörist, ifadesi alınmak üzere Ceylanpınar İlçe Jandarmaya Komutanlığına götürüldü.

(AA)

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