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  3. Şanlıurfa'da menfeze gizlenmiş 1 kilogram plastik patlayıcı ele geçirildi

Şanlıurfa'da menfeze gizlenmiş 1 kilogram plastik patlayıcı ele geçirildi

Şanlıurfa'da menfeze gizlenmiş 1 kilogram plastik patlayıcı ele geçirildi

Şanlıurfa Valiliği, kentte menfeze gizlenmiş yaklaşık 1 kilogram parça tesirli plastik patlayıcı ele geçirildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Suriye'nin Rasulayn bölgesinde icra edilen Barış Pınarı Harekatı'na katılan birliklere yönelik terör örgütü PKK/KCK-YPG mensuplarının eylem yapma arayışı içerisinde olduğuna ilişkin istihbarat alındı.

Bu çerçevede, Ceylanpınar-Viranşehir kara yolunda yol ve menfez kontrolü amacıyla "Ceylanpınar- 3 Operasyonu" yapıldı. Güzergahtaki bir menfezin girişindeki kayanın altına gizlenmiş şüpheli siyah spor çanta tespit edildi.

Uzman ekip tarafından yapılan kontrolde çantada bulunan konserve kutusu içerisinde üzeri siyah poşet ve bantla sarılı halde yaklaşık 1 kilogram ağırlığında, uzaktan kumanda tertibatıyla patlatmaya hazır hale getirilmiş parça tesirli plastik patlayıcı madde ele geçirildi.

Düzenek, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yerinde imha edildi.

AA


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