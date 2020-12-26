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26 Aralık 2020 Cumartesi 15:32 | Son Güncelleme:

Şanlıurfa'da korkunç olay! Arazi kavgası kanlı bitti

Şanlıurfa'da korkunç olay! Arazi kavgası kanlı bitti
AA

Son dakika haberi... Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitti. Ölü ve yaralıların olduğu silahlı kavgada 3 kişi olay yerinde, 1 kişi de hastanede öldü. Öte yandan, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı.

Son dakika haberi... Şanlıurfa'da akraba iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

AA'ın haberine göre,  kırsal Remzi Mahallesi'nde akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan sözlü tartışma, silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Şanlıurfa-Adıyaman kara yolunda devam eden silahlı kavgada 3 kişi olay yerinde, 1 kişi de hastanede yaşamını yitirdi. Yaralanan 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, geniş güvenlik önlemi alırken, kavgaya karıştıkları belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı.

Olay yeri inceleme ekipleri de bölgede çalışma başlattı. Kavga nedeniyle kara yolu ulaşıma kapatıldı.

Öte yandan, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı.

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