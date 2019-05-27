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27 Mayıs 2019 Pazartesi 15:36 | Son Güncelleme: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 15:36

Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonunda 9 tutuklu

Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonunda 9 tutuklu

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'ın eylemlerinin engellenmesine ve örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, emniyet ve MİT Bölge Başkanlığı ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Operasyonda, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri iddiasıyla 9 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

(AA)

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