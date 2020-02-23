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  3. Şanlıurfa'da bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Şanlıurfa'da bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Şanlıurfa'da bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Şanlıurfa'da bir terörist güvenlik güçlerinin ikna çalışması sonucu teslim oldu.

Güvenlik birimlerinden alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/YPG içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarının teslim olmalarının sağlanması amacıyla ikna çalışmaları sürüyor.

İstihbarat birimlerince ikna edilen ve Suriye’nin kuzeyinden kaçan terörist, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen teröristin sorgu işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

AA


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